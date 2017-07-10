«Надо было объединить людей и мы подняли бело-красно-белый флаг над головой» 2 10.07.2017, 10:25

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Ольга Николайчик

Ольга Николайчик вспоминает самые яркие эпизоды протестной весны-2017.

Режиссеру и общественной активистке Ольге Николайчик 48 лет, она не замужем, не имеет детей и занимается свободным творчеством. Но Ольга никогда не оставалась в стороне от событий, которые происходили в стране, пишет vkurier.by.

Женщина принимала активное участие во всех весенних акциях, в том числе и в Дне Воли 25 марта. В тот день Ольга вместе с подругой Натальей и ее сыном приехали в центр города, но там все было оцеплено.

«Люди стояли поодиночке, - рассказала Ольга. - И мы поняли, что надо что-то сделать, чтобы все собрались. Поэтому мы подняли бело-красно-белый флаг над головой. Простояли так буквально минуту, затем подскочили люди в форме, выхватили флаг, а нас под руки - и в автобус».

Женщин отвезли в Первомайский РОВД, отобрали вещи и больше не вернули, хотя, по словам Ольги, обещали. В отделе остались не только два флага (кстати, частная собственность Ольги Николайчик), но и женский шарф, ножик и отвертка (их Ольга носит с собой, потому что не работают замки в доме).

Почти час все задержанные стояли на улице лицом к стене, несмотря на то, что шел мокрый снег. Причем если женщинам позволили опустить руки, то мужчины все это время держали их над головой. Затем два часа все пробыли в спортивном зале, и только после этого людей начали отпускать или оформлять.

«Меня заставили раздеться догола, отрезали пояс от кашемирового пальто, и все это снимали на мобильный телефон, - рассказала Ольга.- Причем, женщины в форме вели себя хуже мужчин, настоящие «зондерши». Было видно, что им приносит удовольствие то, что они делают».

После Ольгу и Наталью привезли в тюрьму Окрестина. Первая получила 10 суток, вторая - 7.

По словам Ольги, в тюрьме на Окрестина - полная изоляция: письма не доходили, хотя женщина точно знает, что ей писали. Не было и радио. Каждый день в камерах проводили обыск, чтобы отыскать карандаши или ручки. А в первую ночь женщинам не давали спать: они сменили три камеры.

«Большинство людей, что работает там, по моему мнению, психически больные, типичные садисты, которые получают удовольствие от того, что делают. Кроме того, мне кажется, что нам в пищу что-то подсыпали, чтобы мы плохо себя чувствовали, - рассказала Ольга. - была страшная слабость, болели внутренности, у нас была диарея».

Однако женщина получила еще и чек на оплату за пребывание в тюрьме и узнала, что один день там стоит 11 рублей.

«Так и хочется зайти в какое-нибудь кафе или кулинарию, приобрести там нормальной еды на эту сумму и сфотографировать, чтобы все увидели, что в принципе можно приобрести на 11 рублей в нормальных условиях», - рассказала Ольга.