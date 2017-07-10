У Путина нашли незадекларированный мотоцикл 12 10.07.2017, 10:56

До полного сходства с белорусским правителем осталось найти незадекларированный баян.

Президенту России Владимиру Путину принадлежит мотоцикл Mitsubishi. Об этом он заявил на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, осматривая павильон с продукцией японских компаний, передает republic.ru.

«У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», – сказал Путин около стенда Mitsubishi.

В декларации Путина за 2016 год, опубликованной в середине апреля, нет сведений о каком-либо мотоцикле, которым владеет президент. Согласно документу, Путину принадлежит земельный участок площадью 15 соток, квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а из транспортных средств – два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». Еще одна квартира с гаражом находятся в пользовании президента.

В 2015 и 2014 годах в декларации Путина также не указывались данные о принадлежащем ему мотоцикле.