Белорусов «опутали» кредитами на $2 миллиарда 3 10.07.2017, 11:04

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Прежний рекорд по приросту потребительских кредитов побит почти вдвое.

На 1 июня 2017 года задолженность белорусов по кредитам на потребительские нужды составила 2,012 млрд BYN. Только с 1 мая по 1 июня (последняя статистика есть именно на эту дату) население страны одолжило у банков на 135,8 млн рублей больше, чем вернуло.

Таким образом, прежний рекорд по приросту «потребительских» кредитов побит почти вдвое. А в относительном выражении рост задолженность побила трехлетний рекорд. За май 2017 года обязательства физических лиц выросли аж на 7,2%, анализирует ситуацию сайт banki24.by.

В результате между 2016 и 2017 годами образовался заметный контраст по динамике потребкредитов. Если за январь-май 2016 года долг по ним упал на 68 млн BYN, то за 5 месяцев 2017 года он вырос на 291,9 млн BYN. В процентах это выглядит следующим образом: минус 4,1% за 5 месяцев 2016 года и плюс 17% за такой же период 2017 года.

Аналитики связывают оживление рынка потребительских кредитов, прежде всего, с тем, что получить их стало проще. 1 мая Нацбанк не продлил действие документа, по которому обязательным условием для получения потребительского кредита была справка о доходах. С этой даты банки сами стали решать, как оценивать кредитоспособность своих клиентов.

Вторая причина — замедление инфляции, которое вызвало существенное снижение процентных ставок. А именно — в два раза. В мае 2017 года банки выдавали кредиты физическим лицам на срок до 1 года под 14,4% годовых против 28,8% в мае-2016.