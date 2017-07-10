Американские ученые сделали удивительное открытие в «долине картофеля» 10.07.2017, 11:30

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Находка исследователей насчитывает тысячелетнюю историю.

В штате Юта нашли остатки «картофельного пюре» — хорошо сохранившиеся гранулы крахмала. Они «хранились» на каменных орудиях для измельчения растений и теперь стали самыми старинными свидетелями существования растениеводства в Северной Америке.

Картофельный крахмал остался на каменных инструментах, которые были найдены в местечке Норт-Крик-Шелтер (штат Юта), которое известно как «долина картофеля».

В частности, ученые обнаружили следы вида дикого картофеля под названием Solanum jamesii, который выращивали несколько племен коренных американцев, включая апачи, навахо и хопи, сообщает newsyou.info.

Большинство сортов картофеля, распространенного по всему миру в настоящее время, происходит от другого вида — Solanum tuberosum, культурные сорта которого выращивали в южноамериканских Андах более 7000 лет назад.

Ученые, нашедшие остатки картофеля в Юте, считают, что ископаемое может оказаться первым примером съедобного растения, которое выращивали аборигены американского Запада, а его свойства могут помочь специалистам сделать современный картофель более устойчивым к болезням и засухе.

Кроме того, Solanum jamesii богат белками, цинком и марганцем, а содержание кальция и железа в нем в три раза превышает содержание этих элементов в Solanum tuberosum.