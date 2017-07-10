закрыть
10 июля 2017, понедельник, 14:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусская гимнастка завоевала два золота на турнире в Берлине

1
  • 10.07.2017, 11:42
  • 4,499
Екатерина Галкина (в центре)
Фото: @galkina_katia

Екатерина Галкина одержала две блестящие победы в последний день соревнований.

Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала две золотые награды на этапе Кубка мира в категории «челлендж», который завершился в Берлине, сообщает корреспондент БелТА.

В заключительный день турнира на гимнастическом ковре «Макс-Шмелинг-халле» прошли соревнования в отдельных видах. Одна из лидеров белоруской сборной стала первой в выступлении с лентой — 16,700 балла. На пьедестал почета поднялись также две россиянки. Юлия Бравикова (16,600) заняла второе место, а Екатерина Селезнева (16,450) расположилась на третьей строке итогового протокола.

На счету Екатерины Галкиной также две бронзовые награды в отдельных видах: в упражнениях с мячом и булавами.

Как сообщалось ранее, белоруска завоевала также золотую награду в Берлине в индивидуальном многоборье.

Белорусская команда в групповых упражнениях в составе Анастасии Рыбаковой, Марии Котяк, Анны Гайдукевич, Анна Швайбы, Маргариты Овадинской и Арины Цицилиной в композиции с пятью обручами заняла третье место (17,950 балла), уступив командам Украины (18,500) и России (18,700).

Следующим стартом для ведущих представителей художественной гимнастики станет этап Кубка мира, который с 4 по 6 августа пройдет в Минске, в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club. Планируется, что в столице выступят и все лидеры сборной Беларуси.


Мнение

Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны