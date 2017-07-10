Молодая мама: Вообще не помню, когда покупала себе одежду в последний раз 3 10.07.2017, 11:48

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Жительница Барановичей, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, рассказала о своей жизни.

Жительница Берановичей, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, рассказала Intex-press, почему сидеть в «декрете» ей выгоднее, чем работать, как, несмотря на небольшой доход, она каждый месяц обновляет свой гардероб и чему ее научили финансовые затруднения:

«После окончания университета я устроилась бухгалтером на одно из госпредприятий. Когда родила сына, экономическое положение предприятия было достаточно стабильным. И хотя тогда зарплата у меня была небольшой, нам с мужем хватало. Когда вернулась на работу, дела на заводе шли уже гораздо хуже: рабочих перевели на «трехдневку», что, конечно же, сказалось на заработках. Уходя в декрет во второй раз – почти год назад, я получала всего два миллиона «старыми». Хватало только за коммунальные заплатить, оплатить детский сад сына да «вкусняшек» ему по случаю зарплаты купить.

Продукты и детский сад

Как ни странно, но после моего ухода в декрет доход нашей семьи увеличился: детское пособие в два раза выше, чем моя последняя зарплата. Но и расходов тоже стало больше, ведь теперь у нас двое детей – сын и дочь.

Как только получаю пособие, первым делом закупаю продукты на месяц. Времени в декрете много, готовить я люблю, поэтому каждый день у нас на столе обязательно блюда из мяса, рыбы или курицы. Покупаю все на рынке. Удобно – рынок расположен недалеко от дома, качество и цена меня устраивают. На мясо и рыбу уходит около 70 рублей.

Еще примерно рублей 30 сразу трачу на покупку фруктовых пюре для детей. За молочными продуктами, хлебом, фруктами ежедневно ходим в магазин, расположенный рядом с домом. Эти покупки – наша с мужем общая статья расходов. Когда мои деньги заканчиваются, эстафету перенимает зарплата супруга.

С «детских» я также оплачиваю детский сад для сына – это еще почти 40 рублей. А вот коммуналку вместе с интернетом и телефоном, которые «съедают» примерно 100 рублей, взял на себя муж.

Инфографика: Петр Карасюк

За вещами – на рынок

Поскольку дети у нас разнополые, младшей от старшего в наследство остались только ползунки да распашонки. Сейчас, когда дочка подросла, всю нужную ей одежду покупаем. Курточки и брюки за старшим братом она не донашивает.

Мелкие обновки детям – майки, носки, колготки, детское белье – обычно я покупаю со «своих» денег. На это ежемесячно уходит рублей 40. Бывает, что требуется сумма побольше – это если кому-то из детей нужны новые брюки или свитер. Если же требуется более дорогая обновка (например, зимняя куртка или обувь), ждем зарплату мужа и только тогда идем за покупками.

Когда у нас был один ребенок, и цены на детские вещи не так «кусались», обувь и одежду для него мы покупали только в магазинах, причем – в фирменных. Теперь все чаще ходим на рынок, потому что покупать сразу двоим получается очень накладно.

Я вообще не помню, когда покупала себе одежду в последний раз. Последняя моя покупка для себя – это кожаные зимние сапоги, которые я купила на распродаже всего за 100 рублей. Но, несмотря на то, что у меня нет возможности что-то приобрести, свой гардероб я обновляю почти каждый месяц.

Все очень просто – я начала шить себе вещи сама. Конечно, первое время получалось не очень хорошо, но теперь я так наловчилась, что многие знакомые даже не верят, что платья и брюки, которые я ношу, не куплены в магазине. На мои обновки, точнее на ткань, каждый месяц уходит до 30 рублей. За машинку, которая осталась мне от родителей, сажусь обычно днем, когда дочка спит.

За собой следить не перестала

Я считаю, что, и сидя в декрете, женщина должна следить за собой. Поэтому затраты на красоту заложены в статьи расходов. Каждый месяц на дом приезжает мастер, который окрашивает мне волосы, делает маникюр и коррекцию бровей. На все эти женские радости уходит примерно 25 рублей. Раз в три месяца делаю стрижку, которая стоит 10 рублей.

Еще 50 рублей из «детских» идет на покупку бытовой химии, косметики и средств по уходу за телом и волосами.

Не скажу, что денег хватает на все, приходится кое в чем себе отказывать, покупать более дешевое и только самое необходимое. Пока удается как-то выкручиваться, иногда родители помогают.

Впрочем, в такой ситуации, когда каждая копейка на счету, тоже есть свои плюсы: начинаешь по-настоящему ценить то, что имеешь, и радоваться вещам, которые раньше не замечал».