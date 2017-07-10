Мойщик окон в Британии нашел монету стоимостью в $4 тысячи 10.07.2017, 11:59

4,014

Фото: Richard Bird

29-летнему мойщику окон попалась бракованная монета номиналом всего в один фунт стерлингов.

Британский мойщик окон нашел редкую монету, стоимость которой оценивается в три тысячи фунтов стерлингов (почти 4 тысячи долларов). Об этом сообщает Daily Mail (перевод – lenta.ru).

29-летнему Ричарду Берду (Richard Bird) из города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, попалась бракованная монета номиналом один фунт стерлингов. Он обратил внимание, что на ее лицевой стороне указана одна дата, а на обратной — другая.

Берд показал находку специалистам из Королевского монетного двора. Они подтвердили ее подлинность. По мнению нумизматов, коллекционеры могут заплатить за такую вещь три тысячи фунтов стерлингов. Берд планирует выждать и выставить ее на аукцион.