Активист РЭП: Люди протестуют, пять лет назад такого не было 1 10.07.2017, 12:09

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Как независимый профсоюз воспитывает гражданскую позицию у жителей Речицы.

8 июня в Речице прошло собрание членов профсоюза РЭП. Общим открытым голосованием избрали нового руководителя профгруппы Елену Линкевич, пишет praca-by.info.

Необходимость провести перевыборы возникла из-за того, что предыдущий руководитель профгруппы, Виталий Чернявский, переехал из Речицы в Гомель.

Заместителем руководителя по результатам голосования остался Александр Науменко.

Виктор Козлов, представитель профсоюза РЭП в Гомельской области, и Александр Науменко, заместитель руководителя Речицкой профгруппы

Виктор Козлов, представитель профсоюза РЭП в Гомельской области, и Александр Науменко, заместитель руководителя Речицкой профгруппы

Елена Линкевич –активистка из Речицы, стаж ее общественной деятельности насчитывает не один десяток лет, а к профсоюзу РЭП она присоединилась, когда начались народные выступления и кампания профсоюза против Декрета № 3:

- Я давно знаю Виктора Владимировича Козлова, и его личный пример меня вдохновил. Теперь будем работать вместе, и когда пройдет время, результат будет виден.

Елена Линкевич и Виктор Козлов

На собрании, кроме решения кадровых вопросов, много говорили о возросшей популярности профсоюза РЭП после зимних «декретных» протестов и большом количестве новых людей, пришедших в организацию. Обсуждали способы, которые позволят так презентовать независимый профсоюз, чтобы новые члены хорошо понимали миссию организации, свою роль в ней и не теряли связи с РЭПом по истечении времени.

Андрей Стрижак, активист профсоюза РЭП из Гомеля, рассказал о работе организации в соцсетях и напомнил о том, что группы профсоюза на различных интернет-площадках – хорошая возможность освещать деятельность региональных активистов, рассказывать о том, что происходит в городе и привлекать новых членов в профсоюз. На собрании запланировали провести в Гомеле тренинг для региональных представителей, на котором те научатся пользоваться возможностями соцсетей для своей работы.

Наталья Ошека, председатель Гомельской молодежной сети, и Андрей Стрижак

Александр Науменко, заместитель руководителя Речицкой профгруппы, рассказал о том, как изменилась ситуация в организации и в городе за несколько лет:

- Сейчас профсоюзная группа в Речице выросла до той численности, которая была пять лет назад. Плюс к этому, я работаю с несколькими людьми, которые еще не вступили в наш профсоюз, но собираются: это порядка десяти человек. Я в разное время собирал подписи под разными инициативами, и когда мы собирали подписи за отмену Декрета № 3, то люди буквально в очередь становились. А когда спала волна протестов, на работе люди стали более раскрепощенными, это видно невооруженным взглядом: начались разговоры о причинах кризиса, в которых даже начальство принимает участие. Заметно, что люди протестуют. Пять лет назад такого не было.