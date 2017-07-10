Рынок белорусского пива «выдохся» 11 10.07.2017, 12:47

Производители вынуждены держать низкие цены, так как у белорусов нет денег на пенный напиток.

О предпродажной подготовке «Криницы» в рамках сотрудничества с ЕБРР говорить пока рано. Об этом рассказал журналистам гендиректор предприятия Александр Кижук, пишет myfin.by.

– На предприятии прошел аудит, работали с консультантом из Англии, исходя из чего ЕБРР дал рекомендации, как повысить эффективность предприятия. Мы со всем согласны, сейчас их выполняем. Но я бы не стал говорить о продаже или предпродаже. Когда что-то будет, мы обязательно сообщим, – пояснил он.

По словам Кижука, «Криница» в принципе не ставит и не имеет перед собой такую обязательную цель – продаться.

– Для меня как для руководителя и для государства важно, чтобы предприятие работало эффективно. То есть больше всего мы и раньше, и сейчас озадачены вопросом сохранения рентабельной, прибыльной работы. Глядишь, если это удастся, так и продавать ничего не надо будет, – сказал собеседник.

По его данным, в нынешнем году рентабельность «Криницы» – 9 процентов, и эта цифра по сравнению с прошлым не изменилась.

На конец июня предприятие реализовало 76 млн литров продукции, что на 8 млн больше, чем в прошлом году. При этом нарастить объемы удалось только за счет экспорта: на внутреннем рынке продажи остались на уровне 2016-го, а на внешнем – увеличились на 50 процентов.

В итоге за рубеж сейчас отправлено где-то около 30 процентов объема продукции, тогда как ранее эта цифра была равна 19.

Тем временем внутренний пивной рынок стагнирует – нет ни роста, ни падения. Уменьшилась покупательская способность населения, производители вынуждены держать низкие цены. Сейчас к тому же «подкачала» погода, от которой в пенном бизнесе зависит многое: ждали мая-июня, а они оказались не жаркими.

По словам руководителя «Криницы», в первые 3 месяца года рынок вырос в районе 3 процентов, но за полгода рост вряд ли сохранится.

– При этом импорт пива в нашу страну тоже снизился. В 2014 году его доля составляла 30 процентов, сейчас – 20. Хоть она все равно остается великоватой, потому что в Польше это 1 процент. Но все пивовары приняли меры, чтобы доля импорта снижалась, – подчеркнул гендиректор.

Что касается «дебиторки», то просроченная задолженность здесь колеблется в пределах 15-20 процентов от общей.