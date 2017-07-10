В России введут процедуру «публичного отречения от гражданства Украины» 7 10.07.2017, 12:54

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Как именно будет происходить «публичное отречение», Госдума пока не решила.

В российском законе «О гражданстве» пропишут норму «публичного отречения от гражданства Украины». Такое решение, по словам источников «Коммерсанта» в Госдуме, было принято перед вторым чтением законопроекта о «лишении гражданства террористов», сообщает meduza.io.

По словам главы комитета Думы по законодательству Павла Крашенинникова, Украина «просто перестала выдавать» справки о выходе из гражданства. Без такой справки получить российский паспорт нельзя.

«Коммерсант» пишет, что исключить справку о выходе из гражданства из перечня необходимых документов предлагал на встрече с президентом Владимиром Путиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как именно будет происходить «публичное отречение», не уточняется.

Помимо этого в законопроект добавят уточнение по поводу присяги при получении иностранцами российского паспорта. Документ будет детально описывать, в какой момент будет вручаться паспорт — до или после присяги.

Законопроект о лишении террористов российского гражданства был принят в первом чтении 19 мая. Он был внесен в Госдуму вскоре после апрельского теракта в Санкт-Петербурге, где подорвался выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.

Еще до рассмотрения этого законопроекта самого Джалилова посмертно лишили гражданства, сославшись на то, что он при получении паспорта представил ложную информацию.