Министр Заяц пообещал накормить Китай «ножками Саши» 2 10.07.2017, 13:03

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Леонид Заяц

Фото: vitbichi.by

Беларусь будет поставлять в Поднебесную куриные окорочка и другую провизию.

Беларусь и Китай в понедельник подписывают пакет документов, открывающий белорусским предприятиям возможность поставок в Китай замороженной говядины и курятины, передает tut.by.

В частности министр сельского хозяйства Леонид Заяц и министр Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая Чжи Шупин подписали протокол по требованиям, предъявляемым к экспорту замороженной говядины из Беларуси в Китай, протокол об инспекции, карантине и ветеринарным санитарным требованиям, применяемым к замороженному куриному мясу при экспорте из Беларуси в Китай, а также меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в обеспечении безопасности при импорте и экспорте продуктов питания.

— Качество продукции — это судьба предприятия. Если качество хорошее, это делает предприятие конкурентоспособным. В 21 веке все решает качество.

Из-за близких, стратегических отношений между странами подписание документов и инспекция конкретных предприятий идут быстро, — заявил Чжи Шупин.

— По молоку сертифицировано 36 предприятий, по говядине на поставки в Китай открывается 21 предприятие, пять — по курятине, — рассказал заместитель главы Минсельхозпрода Александр Субботин.

Он признал, что Китай — рынок специфический, там нет культуры потребления сыра, стейков, но главный шаг для открытия рынка для белорусских производителей сделан. В ближайшие недели поставки могут пойти. Кроме того, уже есть запрос от белорусского бизнеса на сертификацию поставок в Китай белорусской речной рыбы.

Экспорт сельхозпродукции составил 1,938 млрд в январе-мае, это +28,2% к аналогичному периоду. Темпы обеспечила «молочка», свинина, колбасы. В Китай в январе-мае поставлялись молоко и сливки, пиво, минвода.

Как ранее сообщалось, в октябре 2016 года специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину Китая провели аудит четырех белорусских перерабатывающих предприятий: «Брестский мясокомбинат», «Гродненский мясокомбинат», «Могилевский мясокомбинат» и «Велес-Мит».

Беларусь является крупнейшим экспортером говядины на постсоветском пространстве, поставляя более 135 тысяч тонн в год и занимая 7-ю строчку в мировом рейтинге экспортеров охлажденного мяса говядины. В прошлом году белорусская говядина поставлялась на рынки десяти стран.

Предполагается, что с открытием китайского рынка Беларусь сможет в значительном объеме диверсифицировать свой экспорт, причем цена на китайском рынке на мясо говядины достаточно высокая.

Среди производителей курятины свой интерес к Китаю уже обозначил крупнейший, ЗАО «Серволюкс» Евгения Баскина.