В Сети показали квартиру «мэра-взяточника» из Бобруйска 9 10.07.2017, 13:04

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Видео сопровождается комментариями жены опального чиновника.

Видео, снятое в квартире, где до ареста проживал бывший председатель Бобруйского горисполкома Андрей Коваленко со своей семьей, было опубликовано еще в конце минувшего года, вскоре после ареста Коваленко и обяска в его квартире, пишет belaruspartisan.org.

Видео сопровождается женским голосом, женщина представляется супругой обвиненного во взяточничестве чиновника.

Кomkur.info обратился к адвокату Андрея Коваленко – Татьяне Савицкой с просьбой посодействовать в получении комментария по этому видео у супруги Андрея Коваленко.

Однако адвокат ответила, что без согласия клиента не может предоставлять какие-либо личные данные, а согласия получено не было.

Напомним, «мэр» Бобруйска Андрей Ковалено был задержан правоохранителями в ноябре 2016 года по обвинению во взяточничестве.

Как утверждает следствие, являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, он на протяжении длительного времени получал от представителей субъектов хозяйствования и граждан Беларуси крупные суммы денег в белорусских рублях и иностранной валюте. Взятки полагались за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

14 ноября 2016 года против него было возбуждено уголовное дело и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрею Коваленко предъявлено обвинение в совершении действий, предусмотренных ч. 3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 14 (Покушение на преступление, то есть умышленное действие или бездействие лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В конце июня в Бобруйске начался суд.