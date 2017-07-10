Власти инвестируют в дворцы с мраморными лестницами 1 10.07.2017, 13:24

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Cтроительная сфера в Беларуси находится на грани вымирания.

Оптимизм нашего правительства явно не учитывает реальное положение дел в экономике. Закон Мерфи гласит: если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет. Мы не знаем, какую экономику строим, а для корабля, порт назначения которого неизвестен, как говорил Сенека, нет попутного ветра, рассказал Александр Обухович «БелГазете».

Вообще речь не о рецессии, а о вялотекущем кризисе, который можно сравнить с торфяным пожаром, который разгорается и распространяется медленно, продолжаться может очень долго, но прорваться наружу - в любом месте и в любой момент.

Беларусь всерьез отстает от мировых экономик, где среднегодовые темпы роста составляют 3,5%. Чтобы Беларуси приблизиться к их уровню, темп роста должен быть, как минимум, 5%. Устами же Матюшевского правительство задекларировало, что не знает, как это сделать - даже целевой сценарий предполагает темпы роста всего в 3,5-4%.

Что строится в основном? Жилье и объекты торговли, которые не дают отдачи. Во всех учебниках написано, что инвестиции - это вложение капитала с целью получения прибыли. Только наше Минэкономики почему-то считает, что вложение капитала в жилищное строительство - это инвестиции. Со строительством мы размахнулись так же, как с повышением зарплат. Вполне естественно, что значительная часть строительных организаций умрет. Остальным же придется научиться выживать.

Кстати, очень интересно, почему на строительно-монтажные работы идет до 40% всех инвестиций в промышленность? На предприятиях Западной Европы доля пассивных фондов - всего 10-15%, остальное работает и приносит деньги. Мы опять дворцы строим с мраморными лестницами?