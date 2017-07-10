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Путин – мальчику-изобретателю: Ты обо мне подумал!

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  • 10.07.2017, 13:33
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Фото: ТАСС

Президент РФ «попался» на странном разговоре.

Президент России Владимир Путин посетил промышленную выставку Иннопром-2017 в Екатеринбурге, где у него произошел забавный разговор с мальчиком-изобретателем, сообщает obozrevatel.com.

Видео разговора выложил на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«В океане много тайн, но когда туда спускается человек, ему становится все опаснее. И я подумал – зачем туда спускать человека, можно спустить туда робота!» - рассказал мальчик.

«А ты знаешь, что я тоже спускался? Получается, ты обо мне тоже подумал», - сказал Путин.

В соцсетях видео прокомментировали с сарказмом.


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