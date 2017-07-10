Путин – мальчику-изобретателю: Ты обо мне подумал!1
- 10.07.2017, 13:33
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Президент РФ «попался» на странном разговоре.
Президент России Владимир Путин посетил промышленную выставку Иннопром-2017 в Екатеринбурге, где у него произошел забавный разговор с мальчиком-изобретателем, сообщает obozrevatel.com.
Видео разговора выложил на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Мальчик придумал робота для спуска под воду.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 июля 2017 г.
Путин: А ты знаешь, что я тоже спускался? Получается, ты обо мне тоже подумал pic.twitter.com/BFldnJIs5g
«В океане много тайн, но когда туда спускается человек, ему становится все опаснее. И я подумал – зачем туда спускать человека, можно спустить туда робота!» - рассказал мальчик.
«А ты знаешь, что я тоже спускался? Получается, ты обо мне тоже подумал», - сказал Путин.
В соцсетях видео прокомментировали с сарказмом.