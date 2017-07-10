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Леонид Злотников: Мы наблюдаем агонию системы Лукашенко

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  • 10.07.2017, 13:46
Леонид Злотников
Фото: charter97.org

Любые попытки «модернизации» заканчиваются только ростом внешних долгов.

Об этом «Салідарнасці» заявил доктор экономических наук Леонид Злотников, оценивая 23 года правления Лукашенко.

Лукашенко остался верен той модели экономики, которую он в своих обещаниях нарисовал, – считает экономист Леонид Злотников. – Он обещал установить контроль над ценами, восстановить связи с бывшими советскими республиками – и он остался верен своим обещаниям.

Мы видим результат этой верности, этого популистского подхода. Попытка построить какую-то модель социализма закончилась таким же провалом, которым она закончилась во всех остальных странах. И сейчас мы наблюдаем крах его системы. Она неэффективная и бесперспективная, а все попытки модернизации заканчиваются только ростом внешних долгов.

Пример Беларуси еще раз подтвердил, что попытка организовать командную экономику в стране – губительна. Боюсь, что еще несколько лет мы будем наблюдать агонию этой системы.


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