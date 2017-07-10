Леонид Злотников: Мы наблюдаем агонию системы Лукашенко

Леонид Злотников: Мы наблюдаем агонию системы Лукашенко1
- 10.07.2017, 13:46
Любые попытки «модернизации» заканчиваются только ростом внешних долгов.
Об этом «Салідарнасці» заявил доктор экономических наук Леонид Злотников, оценивая 23 года правления Лукашенко.
Лукашенко остался верен той модели экономики, которую он в своих обещаниях нарисовал, – считает экономист Леонид Злотников. – Он обещал установить контроль над ценами, восстановить связи с бывшими советскими республиками – и он остался верен своим обещаниям.
Мы видим результат этой верности, этого популистского подхода. Попытка построить какую-то модель социализма закончилась таким же провалом, которым она закончилась во всех остальных странах. И сейчас мы наблюдаем крах его системы. Она неэффективная и бесперспективная, а все попытки модернизации заканчиваются только ростом внешних долгов.
Пример Беларуси еще раз подтвердил, что попытка организовать командную экономику в стране – губительна. Боюсь, что еще несколько лет мы будем наблюдать агонию этой системы.