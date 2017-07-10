Россия собирается отменить роуминг с Беларусью 10.07.2017, 13:55

Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.

Либерально-демократическая партия России внесла в Госдуму законопроект об отмене роуминга с Беларусью. В пояснении к законопроекту говорится, что роуминг между абонентами на территории Союзного государства может быть отменен с 2018 года, пишет сайт телеканала «Белсат».

Согласно документу, российские и белорусские абоненты смогут также пользоваться Интернетом по внутренним тарифам операторов мобильной связи.

В пояснении к законопроекту отмечается, что среди стран СНГ Беларусь наиболее последовательно осуществляет экономическую интеграцию с Россией.

«Для дальнейшего углубления интеграции в рамках Союзного государства требуется работа по многим направлениям, в том числе и в направлении доступности мобильной связи», — говорится с записке.

Ранее Министерство связи России поддержало отмену роуминга между Россией и Беларусью.