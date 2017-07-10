Кристофер Смит: Мы вернем санкции против Лукашенко 5 10.07.2017, 14:50

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Если в Беларуси не будет реальных изменений, США снова сделают Лукашенко изгоем.

Кристофер Смит — не самый обычный конгрессмен. Он написал все три редакции американского Акта о демократии в Беларуси, которым США вводили санкции против Минска — в 2004, 2006 и 2011 годах. В разгар конфликта политик заявил, что место Александра Лукашенко — в трибунале в Гааге. А правитель Беларуси, по словам Смита, на личной встрече назвал его «врагом № 1 белорусского народа». Прошлую неделю конгрессмен Кристофер Смит и сам провел в Беларуси на сессии ПА ОБСЕ, а после этого — откровенно поговорил с tut.by о прошлом и будущем непростых отношений Минска и Вашингтона.

Республиканец Кристофер Смит представляет один из округов штата Нью-Джерси в американской Палате представителей уже 36 лет. Он начал работать в Конгрессе еще при Рональде Рейгане. Его основной темой всегда были права человека, в последние годы — с акцентом на борьбу с торговлей людьми. Он даже занимает пост спецпредставителя ПА ОБСЕ по этому вопросу.

Я больше не «враг № 1»

Встреча с Лукашенко 6 июля была «откровенной и любезной», говорит конгрессмен. В прошлый раз Смит встретился с Лукашенко вместе с 10 другими конгрессменами в 2009 году.

— Тогда все было немного иначе. Он был особенно недоволен лично мной как автором Акта о демократии в Беларуси. Он назвал меня «врагом № 1 белорусского народа». В этот раз таких выражений не было.

Американский политик добавляет, что не увидел какого-то особого отношения к себе со стороны Лукашенко в этот раз.

— Но действия важнее риторики. Я сказал ему, что как визовые, так и экономические санкции по Акту о демократии в Беларуси были приостановлены после освобождения политзаключенных.

— Если не ошибаюсь, только экономические санкции приостановлены, а визовые остались…

— Частично остались, да. Я не знаю, если [Лукашенко] сам подастся на визу на следующей неделе, получит ли он ее, но некоторые компании были выведены из-под санкций. Есть дорожная карта для значительного системного прогресса: регистрация политических партий, включая «Белорусскую христианскую демократию», свобода собраний, разрешение журналистам свободно работать.

Перед октябрьским пересмотром санкций Смит планирует провести слушания в конгрессе, чтобы оценить ситуацию в Беларуси. Он также обещает по возвращении в США обсудить эту тему с госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Пенсом.

— Будущее режима санкций полностью зависит от следующих шагов режима Лукашенко.

— А как он сам отреагировал на эту дорожную карту?

— Он все выслушал, но не отвечал.

В интервью в 2011 году Кристофер Смит сказал, что место Лукашенко — в Международном уголовном суде в Гааге. Мы спросили, до сих пор ли конгрессмен так считает.

— Я считаю, что люди всегда могут меняться и исправляться. И это всегда вопрос дел. Если изменений не будет, мы вернем санкции.

— Но изменилось ли ваше мнение о месте Лукашенко в Гааге?

— Думаю, мне не обязательно использовать такие выражения. Это было бы провокационным сейчас, когда я искренне стараюсь улучшить ситуацию с правами человека в Беларуси и сделать ее более открытой. Я встретился с лидерами ваших политических партий, и они ждут, что страна откроется. Мы не можем гарантировать, кто выиграет на выборах. Но мы можем хотя бы попытаться сделать так, чтобы у них был равный доступ, в том числе — к СМИ, в чем им постоянно отказывали.

Смит не берется оценивать, изменился ли Александр Лукашенко между двумя встречами с ним в 2009 году и в прошлый четверг.

— Я не сужу по своим ощущениям. Я был в Китае много раз. Каждый раз это были потемкинские деревни, пока я не встречался с диссидентами, теми, кого систематически пытают. Но если вы встречаетесь только с властью, все вежливо: «Давайте мы вас накормим, покажем вам Великую стену». Я отвечаю: «Когда я приеду с женой как турист, это было бы здорово, но это визит на тему прав человека». Поэтому это всегда вопрос дел, а не слов.

Среди таких существенных изменений за последние 10 лет в Беларуси Смит называет освобождение политзаключенных.

— Мы знаем, что сейчас около 15 человек остаются под обвинениями («дело патриотов». — Прим. ред.). Два человека, как мне сказали, все еще в тюрьме, я пока не мог проверить эту информацию (судя по всему, речь о Михаиле Жемчужном и Дмитрии Полиенко, которых правозащитники признали политзаключенными. — Прим. ред.)

Конгрессмен также ожидает реабилитации бывших политзаключенных и реформы избирательного законодательства.

«Если нет санкций, удачи вам с моральными аргументами»

Журналисты спросили у Смита, считает ли он успешным свой Акт о демократии в Беларуси.

— Да, в некоторых моментах. Конечно, демократия здесь не появилась, выборы все еще не честные и справедливые. Некоторые партии все еще не зарегистрированы. Но Акт дал надежду многим диссидентам. Как они говорили мне, само осознание того, что мы серьезно отнеслись к делу — ввели санкции против чиновников и ряда компаний, связанных с режимом Лукашенко — давало им почувствовать поддержку США.

Введение схожего списка визовых ограничений со стороны ЕС, считает конгрессмен, побудило Минск изменить свое поведение.

— А могло стать хуже. Ситуация на Кубе стала хуже, чем раньше. Обама восстановил с ними дипотношения, а меня туда уже 25 лет не пускают. Мне долгие годы отказывали и в визе в Беларусь, но теперь я здесь.

— Все же по дипломатической линии…

— Это правда, но я думаю, что, если бы я попробовал приехать еще раз, меня бы приняли. Я не присяжный или судья, я забочусь лишь о правах белорусов. И я попытался это донести до Лукашенко.

Журналисты попросили собеседника объяснить разницу в подходах Брюсселя и Вашингтона к санкциям против Минска: в ЕС большинство ограничений отменили, США лишь продлевает приостановку части из них, а некоторые санкции продолжают действовать. Смит приводит пример отказа своей страны от давления на Китай.

— В 1994 году Билл Клинтон позорно отвязал торговлю с Китаем от ситуации с правами человека. Я был в Пекине, встречался с МИДом и правозащитниками. Они сделали вывод, что мы поставили финансовые интересы выше прав человека. Тогда началось серьезное ухудшение ситуации, и сейчас при Си Цзиньпине — это повторение эры Мао Цзэдуна, новая «культурная революция». У нас на слушаниях недавно выступали пять жен китайских активистов, которых ежедневно пытают. Затем Буш отменил ежегодные пересмотры санкций, накануне которых Китай обычно освобождал каких-то политзаключенных.

Конгрессмен убежден: избавляясь от таких механизмов, США теряет рычаг давления на страны.

— При всем уважении, европейцы не должны были отменять свои санкции. Все должно быть обусловленным, пока мы не увидим системные реформы, которые нельзя отменить указом или декретом.

— Но в Евросоюзе, кажется, пришли к консенсусу, что санкции против Беларуси не побуждают ее власти открываться, а скорее наоборот — консолидироваться.

— История подсказывает, что будь то апартеид в Южной Африке…

— …Или 50 лет эмбарго против Кубы.

— Оно не сработало, потому что мы действовали одни. США так и не смогли убедить европейцев и Канаду присоединиться к санкциям. Долгие годы СССР, а затем Венесуэла были спонсором [Кубы]. Когда мы отменяли санкции, даже Washington Post, либеральная газета, написала, что это глупое решение, потому что у Кубы оставался один спасательный круг — Венесуэла, и она близка к банкротству. Именно наши санкции помогли евреям СССР уехать из страны. Мой первый визит в Москву был в 1982, мы смогли убедить их выпустить еврейских мужчин и женщин. Если бы не было санкций, то удачи вам с моральными доводами. Нужно что-то весомое.

Конгрессмен повторил, что если Минск не хочет возврата к санкциям, то в США ожидают регистрации политических партий.

— Благополучие простых белорусов будет всегда нашим главным приоритетом. К осени начнется пересмотр санкций. И я могу гарантировать, что их не отменят. Максимум — снова приостановят, если будет прогресс.