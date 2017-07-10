Тест из двух вопросов, который безошибочно определит ваш интеллект 10.07.2017, 14:21

Год назад психологи разработали уникальный IQ-тест, состоящий всего из двух простых вопросов.

В 2016 году известные эволюционные психологи Сатоши Каназаву и Норман Ли провели исследование на тему того, как влияет плотность населения на человека. В ходе эксперимента выяснилось, что люди с высоким IQ имели поразительно одинаковые результаты теста.

Сайт AdMe.ru с помощью 2 вопросов решил проверить, насколько ваши ответы совпадут с результатами обладателей высокого IQ. Предупреждаем: тест субъективный, так как не все люди вписываются в единый стандарт.

1. Вы бы смогли жить в густонаселенном районе мегаполиса?

Нет, меня напрягает большое количество людей.

Мне все равно, я чувствую себя вполне комфортно.

2. Вы испытываете грусть, одиночество, дискомфорт — «ломку», если не общаетесь со своими друзьями постоянно?

Скорее да.

Скорее нет.

Результаты:

Если вы в обоих случаях выбрали пункт № 1, то, вероятно, ваш личностный «индекс счастья» на высоком уровне.

Если же в обоих случаях вы выбрали вариант № 2, вы обладатель типичного набора человека с высоким уровнем IQ.

Как выяснили ученые, люди с высокими интеллектуальными способностями лучше приспособлены к решению эволюционных задач и быстрее адаптируются к новой среде — в нашем случае идет речь о мегаполисах и густонаселенных районах. Оттого такие люди легче переносят стресс больших городов и не так нуждаются в поддержке друзей: они более самодостаточны и вполне могут выжить сами по себе.

Если же вы выбрали разные варианты, то, по всей видимости, вы нашли гармонию между счастьем и интеллектом.