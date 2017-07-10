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В Брюсселе потребовали освободить белорусских политзаключенных

  • 10.07.2017, 14:24
Денис Казакевич

Акция состоялась возле белорусского посольства в Бельгии.

Акция состоялась 10 июля при информационной поддержке движения солидарности «Разам».

Активисты требовали свободы для политических заключенных в Беларуси, пишет belsat.eu.

Прохожим раздавали листовки с информацией о политзаключенных. При себе участники акции имели фотографии заключенных и плакаты с их именами.

Один из организаторов пикета Денис Казакевич передал послу обращение и попросил Александра Михневича выступить с заявлением, осуждающим нарушения прав человека в Беларуси, фальсификацию выборов и другие противоправные действия белорусских властей.


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