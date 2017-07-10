Стало известно, что за брюнетка сопровождала Лукашенко в Александрии 31 10.07.2017, 15:13

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Диктатор отмечал Купалье в компании 21-летней студентки из Витебска.

На праздничном купальском концерте, который прошел в Александрии под Шкловом, рядом с Александром Лукашенко заметили новую молодую красавицу. Ранее девушка не появлялась вместе с диктатором.

Как стало известно nn.by, рядом с Лукашенко сидела 21-летняя витебская студентка Кристина Невера. Она - будущий финансист, в этом году получила диплом Витебского государственного технологического университета. Училась Кристина на факультете экономики и бизнес-управления по специальности «Финансы и кредит». В этом году Невера участвовала в «президентском балу».

Кроме того, Кристина снимается как модель, активно участвует во многих творческих конкурсах.

Кристина - лауреат различных конкурсов: Первого международного студенческого славянского форума, Международного молодежного фестиваля «Огонь танца-2014», Международного фестиваля хореографии «Дэнс ассорти-2015», дважды лауреат Республиканского смотра-конкурса художественных коллективов ученической и студенческой молодежи «Арт-каникулы 2014 и 2016». Невера уже дважды участвовала в «Славянском базаре».

«В Александрии она встречала президента с хлебом-солью. Как происходил кастинг, не знаю. Но, конечно, я горжусь дочерью», - рассказал отец Кристины.

Кристина выиграла конкурс красоты «Королева Весна-2016» в Витебске. Конкурс организует БРСМ, Минобразования и Национальная школа красоты.

Одна из приближенных к Лукашенко красавиц - Дарья Шманай - также была победителем конкурса. В 2013 году дует выиграла республиканский финал «Королевы Весны».

Кристина Невера в республиканском конкурсе осталась без наград. Но это не помешало ей попасть в кресло рядом с Лукашенко.

Кроме того Кристина - активистка БРСМ.

«Комсомолка, активистка, а к тому же еще и будущий финансист Кристина Невера - доброжелательная, отзывчивая, коммуникабельная и инициативная студентка, - сообщает сайт БРСМ о девушке. - Она активно участвует в культурной, научной и общественной жизни университета, участвует в творческом активе факультета: является участницей студенческого Дома моды, студии эстрадного танца «V.I.P.», выступает в концертных программах».