В Гродненской синагоге показали первую стрижку еврейского мальчика 5 10.07.2017, 15:27

5,480

Согласно еврейским обычаем, мальчика впервые стригут только после того, как ему исполнится три года.

В Беларуси этой традиции придерживаются религиозные еврейские семьи, а в Израиле это довольно распространенная практика.

На первую стрижку самого младшего сына гродненского раввина Ицхака Кофмана съехались гости со всей Беларуси, была приглашена вся местная община. Мероприятие прошло в гродненской синагоге в воскресенье 9 июля, сообщает hrodna.life.

Для семьи Кофман стрижка младшего сына - большой праздник. В этот день Елиаву Пинхасу не только начали подстригать длинные волосы, но и впервые познакомили с алфавитом. По традиции в день, когда еврейскому мальчику исполняется 3 года, он должен читать буквы алфавита и слизывать мед, чтобы в будущем учеба далась ему легко.

Начал стрижку мальчика отец, а впоследствии присоединились почетные гости - раввины из других городов Беларуси. После ножницы передавались другим гостям. В основном волосы мальчику стригли мужчины.

В иудаизме возраст 3-х лет - важный для мальчиков рубеж, как внешне, так и в плане воспитания. Тора сравнивает человека с полевым деревом. В писании есть заповедь, которая запрещает есть плоды первых трех лет после посадки. Также и ребенок до трех лет не готов к учебе и воспитанию. А с трех лет его можно и нужно учить и воспитывать в духе Торы.