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Лидер чемпионата Беларуси по футболу уволил главного тренера

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  • 10.07.2017, 15:31
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Фото: zimbru.md

Олег Кубарев покинул пост главного тренера солигорского «Шахтера».

Руководство «Беларуськалия» приняло решение отправить в отставку тренерский штаб «Шахтера» во главе с Олегом Кубаревым, пишет tut.by.

Напомним, «Шахтер» под руководством Кубарева проиграл в финале Кубка Беларуси брестскому «Динамо», вылетел из Лиги Европы в первом квалификационном раунде от «Судувы».

Однако «горняки» после первого круга лидируют в чемпионате Беларуси.


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