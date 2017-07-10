Лидер чемпионата Беларуси по футболу уволил главного тренера 3 10.07.2017, 15:31

4,734

Фото: zimbru.md

Олег Кубарев покинул пост главного тренера солигорского «Шахтера».

Руководство «Беларуськалия» приняло решение отправить в отставку тренерский штаб «Шахтера» во главе с Олегом Кубаревым, пишет tut.by.

Напомним, «Шахтер» под руководством Кубарева проиграл в финале Кубка Беларуси брестскому «Динамо», вылетел из Лиги Европы в первом квалификационном раунде от «Судувы».

Однако «горняки» после первого круга лидируют в чемпионате Беларуси.