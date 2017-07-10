Лидер чемпионата Беларуси по футболу уволил главного тренера

Лидер чемпионата Беларуси по футболу уволил главного тренера3
- 10.07.2017, 15:31
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Олег Кубарев покинул пост главного тренера солигорского «Шахтера».
Руководство «Беларуськалия» приняло решение отправить в отставку тренерский штаб «Шахтера» во главе с Олегом Кубаревым, пишет tut.by.
Напомним, «Шахтер» под руководством Кубарева проиграл в финале Кубка Беларуси брестскому «Динамо», вылетел из Лиги Европы в первом квалификационном раунде от «Судувы».
Однако «горняки» после первого круга лидируют в чемпионате Беларуси.