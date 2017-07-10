В Минске открылось посольство Нидерландов 1 10.07.2017, 15:38

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Голландская дипмиссия открылa свое представительство в Беларуси.

Министр иностранных дел Владимир Макей и госсекретарь МИД Нидерландов Йоханна Брандт торжественно открыли отделение голландского посольства в Минске, пишет tut.by.

Отделение посольства Нидерландов открылось по адресу: ул. Мясникова, 70, на третьем этаже здания, где уже расположены инфоцентр посольства США и представительство Европейского банка реконструкции и развития. В церемонии также участвовали иностранные послы и представители дипмиссий, аккредитованные в Минске.