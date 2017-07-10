Величайшая загадка Перу, которая до сих пор не разгадана 2 10.07.2017, 15:59

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О чем может рассказать человечеству «Андский канделябр»?

Линии Наски в южном Перу являются одними из самых известных геоглифов на земле, но это не единственные геоглифы в пустыне Наска, пишет newsyou.info.

Приблизительно в 200 километрах к северо-западу находится удаленный и несколько менее популярный геоглиф под названием Канделябр Паракаса. Он также известен, как «Андский Канделябр» из-за подобия подсвечнику с тремя ветвями.

Геоглиф запечатлен на скошенном склоне холма в заливе Писко на перуанском побережье. Линии были вырезаны в почве на глубине приблизительно в один метр и обложены камнями в более поздний период. Фигура высотой в 181 метр достаточно крупная, чтобы быть замеченной с расстояния до двадцати километров в открытом море.

Канделябр Паракаса приписывается Культуре Паракас времен первого тысячелетия до нашей эры. Такой вывод сделан на основе глиняной посуды, обнаруженной в области. Её радиоуглеродный анализ показал возраст в 200 лет до н.э. Глиняная посуда скорее всего принадлежала людям Паракас, хотя их вовлеченность в создание геоглифа так до конца и не подтвердилась.

Форма геоглифа в виде тризубца возможно представляет посох бога Виракоча — мифологической фигуры в древних верованиях Южной Америки. Некоторые говорят, что это больше походит на кактус. Одержимый альтернативными теориями писатель Франк Джозеф сумел разглядеть сходство с галлюциногенным растением дурмана страмомиума. Его теория состоит в том, что доисторические жители региона Паракас отправлялись на север в Калифорнию для сбора этого растения, а геоглиф использовался для облегчения поиска обратного пути. Идея о назначении геоглифа для навигационной помощи далеко не единична. Местные жители полагают, что он использовалось матросами для обозначения полуострова.

Канделябр Паракаса до сих пор остается неразгаданной тайной. Наряду с Линиями Наска он демонстрирует, как мало мы знаем об этих местах и предколумбийских культурах в целом.