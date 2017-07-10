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Американский флот с «Томагавками» прибыл на учения в Одессу

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  • 10.07.2017, 16:04
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Фото: dumskaya.net

В учениях примут участие 17 стран.

Группа американских кораблей утром 10 июля вошла в Одесский порт для участия в международных учениях Sea Breeze-2017, пишет tut.by.

У причала нового контейнерного терминала порта были пришвартованы крейсер CG66 Hue City и эсминец DDG64 Carney. Американские корабли — нечастые гости в одесском порту, последний раз они заходили туда в 2011 году. Это были ракетные крейсера Anzio и Monterey.

Фото: dumskaya.net

Учения Sea Breeze-2017 продлятся с 10 по 23 июля и пройдут в Черном море у берегов Украины. Ожидается, что в этом году в них примут участие военные из 17 стран, среди них Канада, Франция, Грузия, Греция, Италия, Литва, Молдавия, Польша, Румыния, Турция, Украина, Великобритания и США.

Фото: dumskaya.net

Hue City относится к ракетным крейсерам класса Ticonderoga, эти корабли приспособлены для действий в условиях применения оружия массового поражения и могут нести на борту до 122 различных ракет.

DDG64 Carney относится к эсминцам типа Arleigh Burke. Главным калибром корабля является облегченная 127-мм артиллерийская установка Mark 45, а основным оружием — крылатые ракеты «Томагавк».


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