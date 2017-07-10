Cамый большой в Польше мурал будет белорусским 10.07.2017, 16:27

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Арт-проект появится в конце недели в Белостоке.

Cамый большой в Польше мурал будет инспирирован белорусским народным искусством, передает «Радыё Рацыя».

Это очередная акция в рамках кампании Воеводской окружной анимации культуры Folk on the Street. Мурал создает художественная группа «ТАКТАК» из Беларуси.

Художники нарисовали похожий мурал в Карыцине, говорит член группы «ТАКТАК» Александр:

- Мы взяли за основу работу одной из художниц. Так вот получилось. Там тоже все было на традиции двойного ткачества в Подляшье.

Мурал белорусской группы «ТАКТАК» можно будет увидеть в конце недели на стене здания по улице Радиминской, 18 в Белостоке.