Cамый большой в Польше мурал будет белорусским
- 10.07.2017, 16:27
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Арт-проект появится в конце недели в Белостоке.
Cамый большой в Польше мурал будет инспирирован белорусским народным искусством, передает «Радыё Рацыя».
Это очередная акция в рамках кампании Воеводской окружной анимации культуры Folk on the Street. Мурал создает художественная группа «ТАКТАК» из Беларуси.
Художники нарисовали похожий мурал в Карыцине, говорит член группы «ТАКТАК» Александр:
- Мы взяли за основу работу одной из художниц. Так вот получилось. Там тоже все было на традиции двойного ткачества в Подляшье.
Мурал белорусской группы «ТАКТАК» можно будет увидеть в конце недели на стене здания по улице Радиминской, 18 в Белостоке.