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В Одессе задержали белоруса – активного участника событий 2 мая 2014 года

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  • 10.07.2017, 16:34
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37-летний мужчина долгое время скрывался от следствия.

По ходатайству прокуратуры Одесской области 8 июля Приморский районный суд избрал 37-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Одессе задержан скрывавшийся от следствия активный участник массовых беспорядков 2 мая 2014 года. Как сообщили unian.net в пресс-службе прокуратуры Одесской области, злоумышленник, который скрывался от следствия под другой фамилией за пределами Украины, был обнаружен и задержан на прошлой неделе в доме родственника, проживающего в Одессе. По ходатайству прокуратуры Одесской области 8 июля Приморский районный суд избрал 37-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе расследования установлено, что задержанный, скрывая лицо маской-балаклавой и каской, принимал активное участие в массовых беспорядках на Греческой площади 2 мая 2014 года. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, приведшие к гибели людей) Уголовного кодекса Украины. Как сообщил УНИАН информированный источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, задержанный является гражданином Беларуси.

Справка: 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.


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