В Беларуси создают «черный список» интернет-магазинов 10.07.2017, 16:43

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Специальная база появится в течении нескольких месяцев.

Интернет-портал с информацией о недобросовестных онлайн-магазинах, нарушающих нормы законодательства, в течение нескольких месяцев появится в Беларуси. Об этом рассказал на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации компаний информационных технологий (АКИТ) Дмитрий Ананьев, пишет tut.by.

— На многих интернет-площадках можно увидеть только положительные отзывы о работе онлайн-магазинов — часто это не отображает реальную картину. Мы хотим создать ресурс, который помогал бы покупателям проверить магазин перед тем, как совершать покупку. На информационном портале будут содержаться сведения о нарушениях магазинами законодательства в сфере защиты прав потребителей, торговли, уплаты налогов и др. Это делается для того, чтобы покупатель, совершая дорогостоящую покупку онлайн, мог минимизировать свои риски, — сообщил Дмитрий Ананьев.

Данные о недобросовестных интернет-магазинах будут собираться из трех источников: из собственной базы АКИТ, данных МАРТа, а также комментариев пользователей.

— Будут предусмотрены два варианта: анонимные и открытые комментарии. Анонимные в базу попадать не будет. Что касается открытых, схема будет следующей: покупатель оставляет свои контактные данные, наш специалист связывается, уточняет дополнительные сведения о нарушениях того или иного интернет-магазина, перепроверяет информацию и только после этого вносит факт в базу.

Сейчас идет разработка прототипа сайта. По словам директора ассоциации, тестовая версия сайта может быть запущена уже через два месяца.

По состоянию на 1 июля, в Беларуси зарегистрировано более 15 тысяч интернет-магазинов, из них 51% принадлежит индивидуальным предпринимателям, 48% — юридическим лицам. Наибольшая часть интернет-магазинов зарегистрирована в Минске и Минской области.

С 2010 по 2016 годы товарооборот интернет-торговли вырос в 25,8 раза. В 2010 году доля интернет-торговли в розничном товарообороте составляла 0,5%, в начале 2017 года — 2,8%. Наибольший удельный вес в структуре товарооборота (80%) составляют непродовольственные товары: электроприборы, детали, принадлежности, трикотажные изделия, парфюмерия, косметика, верхняя одежда, санитарно-техническое оборудование.