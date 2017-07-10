Напряженность на валютном рынке сохраняется 1 10.07.2017, 16:50

4,512

Белорусский рубль продолжает слабеть.

За последнюю неделю национальная валюта упала к корзине на 0,85%. При этом курс доллара вырос на 1,65% до 1,9734, евро подорожал на 1,63% до 2,2504, а курс российского рубля вырос на 0,04% до 3,2719, то есть практически не изменился, пишет kp.by.

Причина для ослабления рубля все та же - валютный рынок России. Российский рубль продолжает постепенно слабеть и тянет за собой белорусского коллегу. При этом нефтяной фактор отошел на второй план, и ослабление рубля происходит даже тогда, когда нефть дорожает. Главный негативный фактор сейчас - это отток иностранного капитала из российских активов, который продолжается уже несколько недель. Впрочем, это падение не бездонное: «запас хода» вниз на ближайшее время вряд ли превышает 3 - 5%. На сопоставимую величину может просесть и белорусский рубль.

Важно, что внутренних факторов давления на курс национальной валюты сейчас нет. Профицит иностранной валюты на внутреннем рынке сохраняется, за июнь он вырос еще примерно на 150 млн. долларов. Из статистических данных видно, что население продолжает довольно активно сдавать валюту, и ни сезон отпусков, ни рост зарплат, ни снижение процентных ставок эту тенденцию пока не преломили.