Видеохит: Ругающийся финн прогнал медведя с крыльца шваброй 2 10.07.2017, 17:03

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Животное явно не ожидало такого отпора.

Медведи, которые живут недалеко от городов, часто становятся гостями людей. Совсем недавно американский мишка пять часов хозяйничал на кухне, пока хозяин дома спал, пишет tut.by.

Похожий случай мог случиться в Финляндии, но местный житель Юхо Лииканен не растерялся. Он отогнал медведя от дома криком. После чего вышел за дверь и пригрозил косолапому шваброй. Все это время медведь прятался за кустами, как будто провинившееся домашнее животное.