Андрей Василевский вышел в четвертьфинал Уимблдона 10.07.2017, 17:18

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Андрей Василевский

Белорусский теннисист вышел в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде.

Вместе с напарником Хансом Подлипником-Кастильо из Чили они обыграли Равена Клаасена из ЮАР и представителя США Раджива Рама - 6:4, 7:6, 6:3, сообщает БелТА.

Белорусско-чилийский дуэт после сложной второй партии в третьем сете уверенно сыграл на подаче соперников и смог добиться успеха.

На предыдущей стадии турнира Андрей Василевский и Ханс Подлипник-Кастильо были сильнее колумбийцев Себастьяна Кабала и Роберта Фараха - 6:4, 7:6.

В парном разряде мужских соревнований сегодня также сыграют Максим Мирный и поляк Марцин Матковски, которые встретятся с Николасом Монро (США) и Артемом Ситаком (Новая Зеландия).