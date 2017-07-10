G20 и визит Тиллерсона. Новый этап большой игры Богдан Яременко

10.07.2017, 17:36

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Богдан Яременко

Движение пошло, будем внимательны.

То, что происходило на саммите Большой двадцатки, встреча Трампа с Путиным, визит Тиллерсона в Украину – это важно

Начинается новый динамичный этап большой политической игры. Как ни парадоксально, между тем, новый этап начинается по старым правилам.

Этот этап приходится на не лучшее время для Ангелы Меркель, которая приближается к выборам, на которых якобы и лидирует, но где каждый вывих антиглобалистов и прочей нечисти может иметь серьезные последствия. Ангела Меркель до октября будет вынуждена придерживаться очень консервативного подхода. Позиция не будет меняться – Минские договоренности с объяснением, что Россия должна выполнять свою часть.

Франция и Эммануэль Макрон на подъеме. Макрон хочет побед, свершений. Но учитывая сложные отношения с США и сложнейшую ситуацию в ЕС он в основном будет поддерживать Ангелу Меркель (Макрон, похоже, осознает ответственность за европейское единство), возможно, только пробуя сделать консультации и переговоры (включительно с Нормандским форматом) более активными. Проблема, за которой стоит следить – это способность Макрона сопротивляться промосковскому политическому и деловому лобби. Вот и будем следить.

Немного иронично, но Дональд Трамп на самом деле пока не предлагает ничего другого, кроме того, что, по его же словам, неправильно делал Барак Обама – сдерживание России, где нужно, и сотрудничество с ней же, где можно и хочется. Я бы не заключил пари, что эта ситуация будет оставаться неизменной навсегда, но по Украине, его, похоже, пока надежно загнали в коридор возможностей – санкции против РФ будут сохраняться до тех пор, пока под оккупацией будет Донбасс и (звучало уже не раз, и это очень важно) Крым.

Санкции – это, конечно, совсем не та политика, которая с позиции Кремля позволяет говорить о нормализации отношений между США и РФ. Боюсь, что в принятой Трампом парадигме отношения к украинской-российской проблематике нет места разрешению на предоставление/продажу Украине вооружений. Такой шаг, безусловно, будет очень негативно воспринят РФ и сведет на нет все усилия по нормализации отношений. США это понимают.

Какие перспективные изменения могут быть связаны с осторожными сигналами США о том, что они преданы не текстам, а целям Минских договоренностей. А также сложившейся команде, которая будет заниматься войной в Украине – Тиллерсон-Уолкер. Что предложит эта пара пока сказать очень трудно хотя бы потому, что оба дипломата раньше не всегда одинаково оценивали ситуацию вокруг украинско-российской войны. Но движение началось. Стоит также наблюдать за тем, как тема нашей коррупции и реформ вписываться в контекст войны. Могут быть и неприятные сюрпризы.

Владимир Путин приближается к выборам. Как бы уверенно не чувствовал себя тоталитарный правитель, он не может позволить себе в это время поражение или что-то подобное политическому отступлению. Экономическое положение РФ вовсе не свидетельствует о том, что бравурные прогнозы относительно распада России могут оправдаться в перспективе нескольких лет. Путин будет стоять на своем.

У президента Порошенко вне Минских договоренностей позиции нет (они же заключены во исполнение Мирного плана президента Порошенко). Все внутренние движения в плане каких-то новых законов я бы скорее воспринимал в контексте поиска президентскими технологами способов отсрочки выборов (если с рейтингом и в дальнейшем будет беда) без введения полноценного военного положения и заигрывания с патриотически настроенными украинцами.

Поэтому – «наша песня хороша – начинай сначала».

Но движение пошло. И нам нужно быть очень внимательными, как бы там кто-то нас без нас и не женил. Будем внимательны.

Богдан Яременко, «Фейсбук»