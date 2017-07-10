Cфабрикованное дело о «массовых беспорядках» не прекращено 10.07.2017, 17:26

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Патриоты на свободе, но дело продолжает существовать.

Правозащитный центр «Весна» обратил внимание на то, что преследование патриотов за «подготовку массовых беспорядков» было остановлено, но не было остановлено само дело о «подготовке массовых беспорядков», от которого ранее отказался КГБ, передает «Радыё Свабода».

Об этом стало известно во время работы по подготовке исковых заявлений о взыскании морального вреда за незаконное содержание под стражей для патриотов: «Весна» получила ответ, что предварительное следствие по делу № 17068930028 «не закончено», а постановление о прекращении уголовного дела нет. При этом неизвестно ни одного человека, который бы имел на сегодня статус подозреваемого по этому делу.

«Это означает, что в рамках расследования этого уголовного дела могут проводиться различные следственные мероприятия - обыски, осмотры помещений, опросы и прочее, - говорит правозащитник Валентин Стефанович. - Теоретически могут появиться новые подозреваемые и обвиняемые. То, что это дело не остановлено, вызывает нашу особую обеспокоенность. И в связи с этим наши требования остаются прежними: производство по этому делу должно быть прекращено».

В «деле патриотов» есть и другое обвинение: по делу о «создании незаконного вооруженного формирования», по нему еще проходит ряд обвиняемых, которым грозит до 7 лет лишения свободы.

Все патриоты на свободе, за решеткой они провели суммарно 1880 дней.