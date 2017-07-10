Как витебляне помогали утятам перейти дорогу 3 10.07.2017, 17:35

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Неравнодушные жители Витебска не прошли мимо утиной семьи.

Александр Парфенов живет в Витебске. Утром он ехал на работу, когда транспорт неожиданно остановился, пишет nn.by.

Оказалось, что в это время утка переводила свой выводок через проезжую часть. Александр включил камеру и снял, как неравнодушная женщина стала перебрасывать птенцов на тротуар. Часть из них, испугавшись, провалились в водосток. Что было дальше, смотрите в видео: