«Беларусьфильм» снимет кино о том, как Санёк искал отца 3 10.07.2017, 17:45

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Семейное кино снимут на Национальной киностудии «Беларусьфильм».

Об этом сообщили БелТА на киностудии.

Лента будет снята в редком для отечественного кинематографа, но весьма востребованном на рынке жанре семейного фильма.

По сюжету, воспитанник детского дома Санек решает найти родителей для себя и своей подопечной Алеси. Мальчик вынужден играть по взрослым законам, что ставит его перед серьезным нравственным выбором, отмечают на киностудии.

Новый полнометражный художественный фильм с интригующим рабочим названием "Тум-Паби-Дум" будет сдан уже в этом году.

Режиссером выступает заслуженный деятель искусств БССР, лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола БССР, премии "Золотой орел" Вячеслав Никифоров. Идея картины возникла у режиссера 15 назад, и все это время она ожидала своего воплощения.

Сценарий написали Вячеслав Никифоров и Дмитрий Михлеев. Оператор-постановщик Павел Зубрицкий, художник-постановщик Дмитрий Мохов.

На главные детские роли утверждены участник украинского шоу "Украина имеет талант. Дети - 2" Артем Венгерович и белоруска Даша Киреева. На взрослые - Валерия Арланова, Павел Харланчук, Ольга Клебанович, Алексей Шедько. Съемки частично будут проходить в одном из детских домов Беларуси.