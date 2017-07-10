Топ-7 предвыборных обещаний Лукашенко в 1994-м 1 10.07.2017, 18:39

23 года назад диктатор с этой предвыборной программой был избран президентом.

Многие из обещаний, данных в то время, актуальны и сегодня, пишет «Еврорадио».

«Будет прекращена практика создания криминогенных законов, вынуждающих честных людей становиться преступниками».

«Президент введет диктатуру Закона и будет гарантом ее соблюдения».

«Президент будет оказывать поддержку неспекулятивному предпринимательству и освободит его представителей от государственного рэкета».

«Органы власти, суды будут очищены от лиц, причастных к сделкам, дискредитирующим власть в глазах народа. Будут приняты меры усиления ответственности чиновников».

«Будет введена система целевых кредитов для молодежи и молодых семей на приобретение жилья».

«Весь прирост прибыли за счет необоснованного повышения цен будет изыматься в бюджет, облагаться жёсткими штрафными санкциями».

«Индексация трудовых вкладов населения».

Ну и бонус — не обещание, а прогноз:

«Нам всем придется расплачиваться за то, что мы так долго терпели несостоятельную политику давно обанкротившегося правительства».

А вот эволюция одного предвыборного обещания Лукашенко, победить коррупцию, на всех «президентских выборах».

1994 год

«Борьба с коррупцией, разгром мафиозных структур, правящих в государстве».

2001 год

«Беспощадная борьба с коррупцией, чванством, хамством, кумовством и «семейными» кланами будет усилена».

2006 год

«Мы по-прежнему не отступимся от политики решительной борьбы с коррупцией — этой ржавчиной, способной разъесть любое государство».

2010 год

«Мы продолжим беспощадную борьбу с коррупцией и причинами, ее порождающими».

2015 год

«Непримиримая борьба с коррупцией».