Топ-7 предвыборных обещаний Лукашенко в 1994-м

Топ-7 предвыборных обещаний Лукашенко в 1994-м1
- 10.07.2017, 18:39
23 года назад диктатор с этой предвыборной программой был избран президентом.
Многие из обещаний, данных в то время, актуальны и сегодня, пишет «Еврорадио».
«Будет прекращена практика создания криминогенных законов, вынуждающих честных людей становиться преступниками».
«Президент введет диктатуру Закона и будет гарантом ее соблюдения».
«Президент будет оказывать поддержку неспекулятивному предпринимательству и освободит его представителей от государственного рэкета».
«Органы власти, суды будут очищены от лиц, причастных к сделкам, дискредитирующим власть в глазах народа. Будут приняты меры усиления ответственности чиновников».
«Будет введена система целевых кредитов для молодежи и молодых семей на приобретение жилья».
«Весь прирост прибыли за счет необоснованного повышения цен будет изыматься в бюджет, облагаться жёсткими штрафными санкциями».
«Индексация трудовых вкладов населения».
Ну и бонус — не обещание, а прогноз:
«Нам всем придется расплачиваться за то, что мы так долго терпели несостоятельную политику давно обанкротившегося правительства».
А вот эволюция одного предвыборного обещания Лукашенко, победить коррупцию, на всех «президентских выборах».
1994 год
«Борьба с коррупцией, разгром мафиозных структур, правящих в государстве».
2001 год
«Беспощадная борьба с коррупцией, чванством, хамством, кумовством и «семейными» кланами будет усилена».
2006 год
«Мы по-прежнему не отступимся от политики решительной борьбы с коррупцией — этой ржавчиной, способной разъесть любое государство».
2010 год
«Мы продолжим беспощадную борьбу с коррупцией и причинами, ее порождающими».
2015 год
«Непримиримая борьба с коррупцией».