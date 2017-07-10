США и РФ начали борьбу за рынок газа в Европе 10.07.2017, 19:03

Страны Восточной Европы обвиняют Москву в энергетическом шантаже.

Во время визита в Польшу на этой неделе президент Дональд Трамп пообещал, что США увеличат экспорт сжиженного газа в страны Центральной Европы и заявил, что начнет борьбу с монополией России на европейском энергетическом рынке, пишет «Голос Америки».

«Америка готова помочь Польше и другим странам Европы диверсифицировать поставки энергоресурсов, чтобы вы больше никогда не становились заложником одного поставщика», – заявил он на пресс-конференции в польской столице в четверг.

До недавнего времени этим поставщиком была Россия. В 2016 году она поставляла около трети газа, необходимого странам Европы. Доля поставок в республики бывшего СССР в Восточной Европе была еще выше.

Российская государственная компания «Газпром» прекратила поставки в Украину в 2015 году, лишив Киев одного из основных источников доходов и поставив под угрозу снабжение стран Восточной Европы.

«Основой российской внешней политики является использование газа, как средства доминирования в Центральной Европе», – считает Марек Матрашек, основатель лоббистской компании «CEC Government Relations», сыгравшей ключевую роль в достижении договоренности между США и правительством Польши о поставке Варшаве американских истребителей F-16.

Первая партия сжиженного газа из США была поставлена в Польшу в прошлом месяце. Необходимые портовые структуры и терминал по приему газа были построены еще в 2015 для того, чтобы диверсифицировать источники получения энергоресурсов и сделать Польшу одним из центров поставок импортируемого газа в страны Центральной и Восточной Европы.

Именно этот вопрос был главным на саммите «Инициативы трех морей», собравшей в четверг в Варшаве лидеров стран Восточной Европы. Находившийся с визитом в польской столице президент Дональд Трамп заверил их, что США никогда не будут использовать энергоресурсы, как инструмент в политических спорах.

Аналитик Гжегож Малески, возглавлявший до недавнего времени польское Агентство внешней разведки, считает, что Россия будет внимательно следить за процессами в странах Центральной и Восточной Европы.

«Если продолжатся поставки газа из новых источников, если будет построена необходимая инфраструктура, это может заставить Россию изменить свой подход, – заявил он. – По всей видимости, на это рассчитывает и правительство Польши, считая, что Россия может изменить и политику в отношении Варшавы».

Но пока Россия разрабатывает собственные планы по увеличению экспорта. Трубопровод «Северный поток 2», открытие которого должно состояться в 2019 году, вдвое увеличит возможности поставок в Германию, при этом полностью исключая из транзитного маршрута Украину. Страны Восточной Европы уже завили, что хотели бы блокировать этот проект.

«Мы не только хотим видеть поставки американского сжиженного газа в Центральную Европу, но и надеемся, что США займут жесткую позицию по отношению к «Северному потоку», и, значит, по отношению к России», – говорит Матрашек.

По мнению Малески, поставки американского сжиженного газа и продолжение строительства российского трубопровода могут вызвать новый энергетический конфликт, в центре которого окажется Польша.

«Невозможно не заметить, что эти два проекта конкурируют друг с другом, – утверждает он. – Не исключено, что итогом станет схватка двух энергетических гигантов в Европе».