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На железнодорожных вокзалах Беларуси появился Wi-Fi

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  • 10.07.2017, 19:07
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Хот-споты сети Wi-Fi появились в залах ожидания и холлах на железнодорожных вокзалах в 18 городах.

Белорусская железная дорога совместно с СООО «Мобильные ТелеСистемы» с 10 июля в тестовом режиме организовала бесплатный доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi на железнодорожных вокзалах страны, передает БелТА.

Хот-споты сети Wi-Fi появились в залах ожидания и холлах на железнодорожных вокзалах в Минске, Орше, Молодечно, Борисове, Барановичах, Лиде, Гродно, Лунинце, Пинске, Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Могилеве, Осиповичах, Бобруйске, Кричеве, Витебске и Полоцке. Скоростной доступ в сеть обеспечивается при помощи технологии 4G и оптических каналов связи.

Запуск услуги Wi-Fi на всех вокзалах Белорусской железной дороги в коммерческую эксплуатацию планируется с 25 июля.


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