В Белостоке нашли очередную бомбу времен Второй мировой войны 2 10.07.2017, 19:18

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Местные власти не исключают, что потребуется еще одна эвакуация жителей города.

Спустя 2 часа после контролируемого подрыва на полигоне в Ожиш бомбы времен Второй мировой войны из Белостока, в связи с чем были эвакуированы примерно 10 тыс. человек, стало известно, что в столице Подляшского воеводства найдено второе подобное взрывное устройство, передает «Радио Польша».

Бомбу нашли в понедельник утром. Находку неразорванной бомбы подтвердила Анна Ковальская из Департамента социальной коммуникации города Белосток. Бомба была обнаружена во время строительных работ по улице Циолковского, недалеко от места, где было найдено первое взрывное устройство.

Анна Ковальская не смогла пока ответить на вопрос, насколько мощным является взрывной заряд и будет ли проведена повторная эвакуация населения. Она только сказала, что сначала следует завершить обзор бомбы и места, где ее нашли.

Напомним, в воскресенье около 10 тыс. жителей города Белосток и гмины Супрасль на востоке Польши были эвакуированы на время проведения операции по извлечению и обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны.

Немецкая 500-килограммовая бомба была обнаружена во время проведения работ по строительству новой автотрассы.