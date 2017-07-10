Константин Жуковский: На протяжении 23 лет власть лжет 4 10.07.2017, 19:31

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Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

Властям вновь не дает покоя работа независимого журналиста.

Суд Светлогорского района приговорил журналиста Константина Жуковского к штрафу в размере 50 базовых величин. Жуковского привлекли к административной ответственности за работу без аккредитации, передает «Белсат».

«Мне пришла повестка в суд. О протоколе я ничего не слышал, мне ничего не присылали, не сообщали. Но я считаю, что протокол был составлен за Светлогорск, где мы готовили материал о китайском заводе, который никак не могут запустить. В Светлогорске во время съемок за нами следили», – говорит журналист.

Константин Жуковский обратил внимание, что несколько дней назад Александр Лукашенко, выступая на открытии сессии ПА ОБСЕ, заявил, что в Беларуси нет проблем со свободой СМИ.

«Ну вот такая у нас свобода СМИ! Я считаю, что на протяжении 23 лет сегодняшняя власть лжет. Я не понимаю только одного: как весь демократический мир ведется на эту ложь?», – говорит Жуковский.

Только в марте-апреле 2017 года Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала 96 случаев задержания журналистов, 6 из них пострадали от физического насилия со стороны милиции, еще 45 попали под административное преследование.

На протяжении весны текущего года корреспондентов «Белсата» многократно задерживали, судили и наказывали крупными штрафами за освещение акций протеста. Общая сумма штрафов составляет примерно 9 тысяч долларов. Кроме того, в целом журналисты провели за решеткой более месяца.

Всего с начала 2017 года на Жуковского было составлено более 10 протоколов.