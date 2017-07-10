Путинский режим обречен 2 Наталья Гулевская, aboutru.com

10.07.2017, 19:54

2,856

Путинский режим обречен и потянет за собой уже не только руководящее звено власти, но и всю вертикаль.

Подписанный Путиным скандальный «пакет Яровой», который вызвал раздражение даже среди политических элит, еще неструктурированных в возрождающейся КГБ-ФСБ, вполне закономерен. Вся агония режима началась не с подписания этого «людоедского» закона, а еще с выборов 2011 года, когда встал вопрос ребром — «лечь» под чекистов или вернуться к привычной советской структуре власти, где спецслужбы хоть и имели неограниченные полномочия, но все же зависели от политической воли высших должностных лиц государства.

На протяжении пяти лет депутаты провели через законодательную процедуру все необходимые поправки и законы, чтобы по завершению своих полномочий Кремль и Лубянка смогли бы обойтись и без представительного органа власти в управлении государством. Мало кто освещает причину, почему Дума шестого созыва все же была легитимизирована в правовом поле России и международного сообщества? Основным аргументом признания нового состава нижней палаты парламента являлось позиция на тот момент легитимного президента Медведева и его ряд встреч со всеми представителями политических партий и несистемной оппозиции, которые участвовали в избирательной компании.

Теперь, когда Путин занимает свой пост в нарушении норм Конституции, и его легитимность основывается только на отсутствии проведения процедуры по импичменту президента, такой же политический ход как в 2011 году повторить будет невозможно, и нашему государству предстоят в ближайшее время новые потрясения. Путину и его дружкам до сих пор кажется, что им по силам удержать стабильность в государстве, и посадки представителей всех слоев политического истеблишмента можно смело рассматривать как наличие у Кремля и Лубянки заложников для оказания давления на всех, без исключения, политиков, общественных деятелей и независимых активистов.

На самом деле все обстоит гораздо плачевнее, у нас нет никакой связи между гражданами, общественными организациями и политическими объединениями, даже внутри политических партий людей объединяет не политические программы и реализации декларируемых обещаний, а стремление любой ценой попасть во власть и стать частью политической элиты.

Именно отсутствие общих целей и полная независимость населения от государства не давали ни одной политической силе консолидировать критическое количество протеста. Теперь, когда Кремль начинает систематизировать не только политические и экономические взаимодействия населения с государством, но и намерен регулировать досуг граждан, можно смело утверждать, что критическое количество россиян, отторгающих проникновение государства в личную жизнь каждого, будет неуклонно расти, независимо от количества партий и зрелости гражданского общества.

Путинский режим обречен и потянет за собой уже не только руководящее звено власти, но и всю вертикаль, которая на своих местах станет участвовать в попытке удержать власть Путина и его дружков после «выборов» в законодательный орган власти.

Наталья Гулевская, aboutru.com