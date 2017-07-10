В Кобринском районе задержали семерых граждан Пакистана и Бангладеш 5 10.07.2017, 20:01

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Фото: Госпогранкомитета

Иностранцы хотели через Беларусь попасть в Украину.

В Кобринском районе при попытке незаконного пересечения границы задержаны граждане Пакистана и Бангладеш, сообщили БелТА в Государственном пограничном комитете.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий пограничники совместно с представителями МВД задержали в деревне Повитье три автомобиля. В них трое белорусов доставили на приграничную территорию четырех граждан Пакистана и трех - Бангладеш. Установлено, что в последующем планировалось их незаконное перемещение на территорию Украины вне пунктов пропуска.

В отношении граждан Беларуси Кобринским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.371-1 (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК. Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Фото с сайта Госпогранкомитета

Иностранцы задержаны, их личности устанавливаются. В отношении них за умышленное незаконное пересечение государственной границы начат административный процесс по ст.23.29 КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с депортацией или без нее.