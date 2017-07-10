Головой о стабильность 30 10.07.2017, 20:28

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Виктория Азаренко

Фото: AP/Vincent Thian

Что произошло с Викторией Азаренко в матче против Симоны Халеп?

Виктория Азаренко завершила выступление на "Уимблдоне", уступив в четвертом круге Симоне Халеп — 6:7 (3:7), 2:6. Pressball.by пробует понять, как это произошло.

Прежде чем говорить о встрече и судить, та эта Вика или не та и когда же будет той самой, хорошо бы воскресить в памяти, при каких обстоятельствах была одержана предыдущая победа румынки над белоруской. Открытый чемпионат США, четвертьфинал, ранний сентябрь. Наша теннисистка в трех сетах оказалась слабее — 3:6, 6:4, 4:6. А двумя раундами, кстати говоря, ранее она на пару с Ангеликой Кербер устроила, бесспорно, лучший матч 2015 года, где в трех сетах проиграла немка.

Не о нем здесь, впрочем, а том, что тогда Азаренко проиграла Халеп, будучи далеко не в самой плохой форме. Что уж говорить про теперешнюю? Да, с тех пор Симона не выиграла ни одного турнира "Большого шлема", однако по-прежнему является второй в мировой табели. "Последнее время в канун жеребьевок на “мейджорах” отечественные поклонники тенниса сжимают кулаки с одной целью: дай бог разминуться до финала с Сереной Уильямс. Вчера румынка наглядно доказала: второй ракеткой планеты она является не случайно. Встречи с ней также лучше было бы миновать", — писал по следам того поражения автор и готов подписаться под словами нынче. Есть чудовищное недоразумение в отсутствии у сегодняшней обидчицы белоруски громких титулов.

Вице-лидер рейтинга ВТА стабильна. В этом ее преимущества и недостатки. В какой момент одни превалируют над другими, многое зависит от стиля соперницы. Азаренко образца июля 2017-го, к сожалению, надавить на болевые точки не смогла.

В первом сете она стоически относилась к тому, что румынка удерживала мяч в игре после плотных и глубоких ответов. Вика терпеливо встречала переводы на, казалось бы, безнадежные удары — такие, которые именовались "на вылет", будь на другой половине даже не девочка для битья, но, вероятно, любая, лишенная таких одаренных ног и навыков стремительного передвижения из угла в угол, какие имеются у Халеп.

Несмотря на это, Азаренко вела игру. Она не исключила из нее ошибки вовсе, хотя совсем немногие из таковых справедливо было называть невынужденными. И вообще можно ли называть в принципе, когда они становятся результатом небольших аутов после длительной перестрелки на задней линии?

Тем не менее за редкими исключениями белоруска действовала напористо, незаурядно и хладнокровно. Парадокс, правда, в том, что Симона — отнюдь не из тех "терпил", которые выбивают конкуренток из колеи отсутствием атакующих устремлений и полагаются сугубо на их огрехи. Она способна моментально перехватить инициативу и из глубокой обороны выиграть очко — умение, в таком совершенстве недоступное даже для былой Вики.

Несколько неточностей на тай-брейке сыграли в пользу Халеп, и они оказались роковыми. В том смысле, что вынудили Азаренко переосмыслить происходящее в сторону еще большее агрессии. Противостоять столь блестяще готовой сопернице три партии действительно тяжело, в связи с чем белоруска все чаще стремилась завершать розыгрыш одним-двумя ударами.

В этом нет ничего плохого — только бы сработало. И тем более нет ничего плохого, если отказываешься от подобной тактики, когда очевидна ее безуспешность. К сожалению, чем регулярнее стали срывы у нашей соотечественницы, тем больше она опускала руки и тем чаще не выдерживала обмен надежными ударами, предпочитая вкладывать все негодование в один.

В результате в третьем гейме второй партии белоруска выместила — маркер, после которого трудно вернуться в матч. Она пыталась, но, когда отринула все эмоции, оказалось поздно: позволить отыграться в сете со счета 5:0 — непозволительная роскошь для второй ракетки мира. Второй, которая, между прочим, очень скоро может стать первой — в случае выхода в полуфинал.

Что же в конце концов произошло? Азаренко во втором турнире, где принимает участие после длительного возвращения, проиграла теннисистке, прямо сейчас являющейся четвертым фаворитом "Уимблдона" — после Мугурусы, Конты и Вандевеге. К слову, с этим можно было бы поспорить…