Названы города Беларуси с самой дорогой землей 10.07.2017, 20:40

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ФОТО: GAZETA.DT.UA

Самыми дорогими землями в Беларуси являются земли Минска.

Самые дорогие земли Беларуси определены по результатам кадастровой оценки. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета по имуществу.

Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу завершило работы по кадастровой оценке земель по видам функционального использования земель "жилая усадебная зона" и "рекреационная зона", а также земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов. После утверждения новые результаты будут использоваться для целей, определенных законодательством, в том числе для целей налогообложения с 1 января 2018 года.

По результатам кадастровой оценки на 1 июля 2016 года самыми дорогими землями в Беларуси являются земли Минска. Их средняя кадастровая стоимость по виду функционального использования земель "жилая усадебная зона" составляет Br169,36 за кв.м.

Далее в тройке городов Заславль (Br31,82 за кв.м), Солигорск (Br30,3), Фаниполь (Br30,2).

Среди областных центров самыми дорогими оказались земли Бреста (Br24,88 за кв. м), а самыми дешевыми - Могилева, где средняя кадастровая стоимость по виду функционального использования земель "жилая усадебная зона" составила Br16,52 за кв.м.

Среди сельских населенных пунктов самые дорогие земли находятся в Минской области, где средняя кадастровая стоимость составляет Br1,31 за кв.м. Лидерами здесь стали Минский (Br12,33 за кв.м), Смолевичский (Br3,13) и Дзержинский (Br2,78) районы.

Самая низкая кадастровая стоимость земель в сельских населенных пунктах в Могилевской области. Например, в Климовичском и Хотимском районах - Br0,12 за кв.м, в Краснопольском и Круглянском - Br0,14 за кв.м. К слову, среднее значение кадастровой стоимости в Могилевской области (Br0,28 за кв.м) в пять раз меньше, чем в Минской (Br1,31 за кв.м).

Максимальное значение средней кадастровой стоимости земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов также наблюдается в Минской области и составляет Br2,26 за кв.м. Лидером здесь выступает Минский район, где земли в среднем оцениваются в размере Br10,85 за кв.м. Высокая кадастровая стоимость обусловлена близким расположением к Минску, наличием инженерных коммуникаций и хорошим транспортных сообщением.