Россия сама опустит нефть ниже $40 за баррель 2 10.07.2017, 21:09

Для российской валюты наступят смутные времена.

Соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное странами ОПЕК и присоединившимися к ним сырьевыми державами, все больше напоминает колосса на глиняных ногах. Как заявил глава Минэнерго Александр Новак, отказ от выполнения условий этого меморандума выглядит вполне разумным. Предварительное решение о этих мерах могут озвучить 24 июля в Санкт-Петербурге, где соберутся профильные министры подписавших соглашение государств. Такая диспозиция грозит привести к падению нефтяных котировок ниже $40 за баррель и поднять доллар до 67 рублей, пишет mk.ru.

На первый взгляд, сделанное Александром Новаком заявление звучит достаточно безобидно. По его словам, плавный выход из соглашения «ОПЕК+» еще не рассматривается и этот процесс может занять несколько месяцев. Тем не менее, по словам министра, это выглядит разумным решением, подразумевающим восстановление сниженных объемов добычи, которые взяли на себя страны.

Но при детальном рассмотрении, такой расклад выглядит угрожающе для рынка нефти. Согласно этому документу, 14 стран ОПЕК (включая Индонезию, которая в ходе конференции, где принималось решение об ограничении, приостановила членство в картеле) договорились о частичной заморозке своих мощностей примерно на 1,8 млн баррелей в сутки. Однако в тоже время добывающие государства, отказавшиеся ставить подписи под этим меморандумом (США, Канада, Бразилия) или освобожденные самим ОПЕК от обязательств (Нигерия, Ливия, Иран), планомерно наращивали свое производство. Только за последнюю неделю добыча американских компаний прибавила более чем 100 тыс. баррелей в день. Нигерия нарастила мощности на 200 тыс. баррелей, а Ливия впервые за четыре года вышла на уровень производства в 1 млн «бочек». Поступательный прогресс в добыче сырья происходит и в Иране. Все эти явления фактически нивелировали положительные эффекты от меморандума о «заморозке» производства. Сейчас стоимость «бочки» крутится вокруг $47 и переход за грань $50 кажется чем-то из разряда фантастики.

По мнению руководителя консалтинговой компании Kirikov Group Даниила Кирикова, выход из венского соглашения «ОПЕК+» может произойти без негативных последствий для рынка, только когда цели этого документа будут достигнуты. «Пока значимых результатов нет — сокращение добычи нефти произошло. Однако любые колебания могут снова стать причиной резкого падения цен, что приведет к убыткам для всех участников рынка. Недавний рост нефтедобычи в США, отказ России от обсуждения дополнительных мер к соглашению и наращивание объемов Ливией и Нигерией могут привести к тому, что цена «черного золота» продолжит колебаться в диапазоне от $43 до $47. До конца года даже при оптимистичном раскладе не стоит ожидать цену барреля выше $52», — прогнозирует эксперт.

«Восстановления цен на сырьевом рынке стоит ожидать только при существенном росте спроса на углеводороды у таких стран как Китай, Япония и Индия, — полагает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — Правда, в данный момент это выглядит маловероятно. Так что стоит готовиться к продолжению падения цен, как минимум, до $45».

Ведущий аналитик AMarkets Артем Деев уверен, что устранение России из соглашения по ограничению производства «черного золота» сводит на нет все усилия по реализации условий этого меморандума. С одной стороны, большинство его участников практически на 100% соответствуют пониженным квотам и принятым на себя обязательствам. С другой стороны, рынок давно отыграл эти положительные факторы и в дальнейшем вряд ли будет уповать на новые договоренности ОПЕК и ее партнеров по этому документу. Биржевые воротилы не уверены, что согласованное совокупное снижение производства окажется достаточным для достижения баланса между предложением и спросом.

В игру вступают уже не только традиционные дестабилизаторы ценовой конъюнктуры, такие как США, перманентно наращивающая производство сырья, но и новички в этом процессе. Как утверждает Ассоциация нефтедобывающих компаний Канады, совокупная добыча жидких углеводородов в этой стране в обозримом будущем вырастет почти на 40%. Таким образом, Оттава станет плечом к плечу с Вашингтоном в борьбе за снижение влияния ОПЕК и России в нефтедобывающем пространстве.

Как полагают эксперты, ситуация не изменится и в ближайшие два года. На Россию приходится примерно треть всего объема производственной коррекции. «В итоге проблема с перенасыщением рынка усилится, что обречет нефтяные котировки на провал ниже $40 и для российской валюты наступят смутные времена», — полагает Артем Деев.

Помимо перипетий на нефтяном рынке на российскую валюту оказывает давление спекулятивные операции крупных заграничных фондов. Инвесторы вкладывают средства преимущественно в короткие рублевые позиции, что оказывает российским денежным знакам кратковременную поддержку. Это доказывает отсутствие у финансистов долгосрочной уверенности в этом активе.

«В условиях геополитической напряженности, крупные игроки практически приостановили инвестиции в российский государственный долг, что существенно мешает планам Минфина занять на рынке всего-навсего $1,5 млрд. Вероятность целенаправленной девальвации нашей национальной валюты достаточно велики. Можно ожидать постепенное снижение курса к отметкам 61,75 рублей за доллар в ближайшее время и 67 рублей за «американца» до конца года», — предполагает Михаил Мащенко.