Для въезда в Украину белорусам нужно будет проходить биометрический контроль 2 10.07.2017, 21:29

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Нововведение касается граждан всех государств, пересекающих украинскую границу.

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко рассматривает вопрос усиления контроля за пересечением государственной границы, сообщают на сайте администрации президента Украины.

- Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом, - сказал Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что его поручение по подготовке соответствующих проектов документов выполнены.

- Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств, - подчеркнул президент Украины.

Президент Украины поручил министру внутренних дел взять исполнение решения под личный контроль, для того чтобы на всех основных пунктах пересечения границы пограничники были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.