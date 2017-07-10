Эксперты заявили о резком росте числа протестов в РФ 10.07.2017, 22:05

В России растет социальная напряженность.

Количество социальных и политических протестов в России за второй квартал выросло на 33% по сравнению с началом года.

Факторы протеста

За второй квартал 2017 года количество протестов в России выросло на треть по сравнению с началом года. В первом квартале их было 284, во втором квартале зафиксировано 378 протестных выступлений. Об этом говорится в докладе «Россия в 2017 году: количество протестов растет» Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), который есть в распоряжении РБК.

Протесты эксперты ЦЭПР делят на политические и социальные. Ко вторым они относят акции, связанные с нарушением социальных прав, снижением уровня жизни, потерей работы или невыплатой зарплаты. За второй квартал выросло число и тех, и тех протестов. С апреля по июль авторы доклада зафиксировали 148 политических протестов по сравнению с 96 в начале года, а число протестов, вызванных социальной несправедливостью — с 167 до 205. Данные о протестах эксперты получили из СМИ, социальных сетей, от региональных экспертов и от трудовых коллективов, которые фиксировали выступления на местах.

Уровень протестов был высоким и в 2016, и в начале 2017 года, говорится в докладе. Но в прошлом году большая часть выступлений касалась конкретных проблем — невыплаты зарплат, требований обманутых вкладчиков и дольщиков, роста тарифов ЖКХ, застройки территорий, начала работы системы «Платон» и так далее. Власти не решили вызвавшие их проблемы — и в этом году протест стал политизироваться, его участники начали выходить на улицы уже с более общими лозунгами, например, антикоррупционными, отмечают авторы доклада. С этим, по их мнению, связано увеличение количества именно политических акций.

Рост протестов объясняется и другим фактором — сезонностью, рассказал руководитель ЦЭПР Николай Миронов. В начале года люди протестуют меньше, чем в весенние месяцы. «Сезонность» протестов, по словам эксперта, использует власть для корректировки дня голосования. В 2012 году эксперты ЦИК установили, что наибольшая политическая активность населения, в том числе и явка, приходится на два сезона — конец марта, апрель и май и конец октября, ноябрь, декабрь. Поэтому Единый день голосования власти перенесли на сентябрь для понижения явки, а президентские выборы назначили на март 2018 года — для ее повышения.

Еще один фактор событийный — на второй квартал этого года пришлось и принятие закона о реновации, и массовая акция сторонников Алексея Навального. Но главный фактор, по словам Миронова, — это общий рост напряженности из-за того, что проблемы, вызывающие протесты, не решаются или решаются «точечно». «Это предвыборная стратегия Кремля — решать вопросы точечно, потому что целиком их решить невозможно, но можно приехать в один регион и решить один конкретный вопрос, красиво, для телевизора», — пояснил эксперт. По его словам, также федеральная власть рассчитывает на то, что после «публичной порки» во время прямой линии президента и после его поездок в регионы местные власти начнут решать проблемы самостоятельно. «Но это не работает: например, рабочим в Нижнем Тагиле после прямой линии зарплату выплатят, а историю о забастовке шахтеров в Гуково [Ростовская область] как замалчивали, так и замалчивают», — сообщил Миронов.

Отчасти рост числа политических выступлений связан и с тем, как СМИ освещают протесты, считает эксперт. По его словам, журналисты традиционно обращают внимание на политические протесты больше, чем на социальные, и это сильно сдерживает протест — люди, о которых не пишут, «априори меньше защищены».

Локальный характер

Выводы ЦЭПР о росте протеста косвенно подтверждают исследования Левада-центра. Согласно одному из последних опросов, количество людей, которые считают, что в их городе возможны политические протесты, выросло — с 14% в феврале до 23% в июне, рассказал социолог Степан Гончаров. С 8% до 12% выросло число людей, которые сами готовы принять участие в политических акциях. Еще выше количество людей, которые предсказали социальные протесты в своих городах. На вопрос «насколько возможно сейчас в вашем городе выступление против падения уровня жизни?» в июне 28% респондентов ответили, что такое в их городе возможно (в феврале их было всего 19%).

Сказать, что социальных протестов за последние месяцы стало значительно больше, нельзя, спорит с Мироновым глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, опираясь на данные собственных исследований. По его словам, выросло именно количество политических акций — в основном, за счет выступлений сторонников Навального, но число социальных протестов осталось на прежнем уровне. Нельзя говорить и о том, что число социальных протестов напрямую зависит от того, как власти решают вызвавшие их проблемы, указывает Виноградов. По его словам, у властей нет общего алгоритма — где-то власти решают проблему сразу, панически боясь протеста, где-то игнорируют или «забалтывают». Проблема в том, что власти не всегда могут определить настоящую причину протестных акций и среагировать на нее правильно.

Протестные настроения растут, но пока большая часть протестных акций остается на локальном уровне, замечает политолог Константин Калачев.