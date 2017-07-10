Кто, когда и зачем уничтожил исторический облик крупных городов Беларуси 2 10.07.2017, 22:19

Во времена ВКЛ и Речи Посполитой населенные пункты Беларуси создавались по проектам европейских архитекторов.

Но позднее, в XIX и XX веках, города потеряли свой былой облик. Их облик изменился во время многочисленных войн с русскими, казаками, крымскими татарами, шведами или немцами, в пожарах и в мирное время, пишет tut.by.

«Выжгли и высекли, не пощадив многих мирных жителей, даже грудных детей»

Реконструкция Бреста 16−17 веков. Иллюстрация Павел Татарников, tatarnikov.com

В 1319 году Брест вошел в состав ВКЛ и вскоре стал одним из его главных городов. Он вторым после столицы получил Магдебургское право. Здесь появилась первая на территории нынешней Беларуси типография.

Брест грабили и жгли много раз. В 1648 году его разрушили казаки Богдана Хмельницкого. Город сильно пострадал во время Северной войны: сначала от шведов, а затем — от русских. Войска под руководством царского воеводы Хованского убили в захваченном замке почти две тысячи человек.

Когда Брест вошел в состав Российской империи, замок находился в полуразрушенном состоянии. Восстанавливать его не было нужды — он уже не мог справиться с защитой города. Новые власти решили построить значительно превосходящую его по размеру крепость — она заняла почти весь исторический Брест. Здания, которые находились на этой территории, были уничтожены или перестроены для нужд военных.

В Старом Бресте, который находился у слияния Буга и Мухавца, находилось более десятка каменных храмов — преимущественно в стиле барокко. Российские власти уничтожили бернардинский Мариинский костел, а в монастыре сделали госпиталь. В 1950-х годах не стало и его — сохранились только руины.

Еще один комплекс этого ордена — костел Святого Иоанна и монастырь — перестроили под кадетский корпус, а позже использовали как госпиталь. Он пострадал во время Второй мировой войны, а окончательно его уничтожили по приказу советских властей.

Разрушение российскими властями иезуитского костела Иисуса и Святого Казимира началось практически сразу после того, как окончилось его строительство — в 1659 году. Во времена Российской империи коллегиум, который находился при храме, перестроили под инженерный корпус, а позже — под дом коменданта. После Второй мировой войны советские власти уничтожили этот комплекс.

Российские власти также закрыли и уничтожили костелы Святой Варвары и монастырь тринитариев, Святой Софии и монастырь доминиканцев, Николаевскую церковь униатов. Петропавловскую церковь и монастырь они перестроили под Белый дворец, где в 1918 году был подписан знаменитый Брестский мир. Дворец серьезно пострадал во время защиты Брестской крепости, но окончательно его разобрали после 1953 года.

Реконструкция брестских монастырей бернардинок и бригиток. Фото: realbrest.by.

Трагическая судьба ждала и бывший бригитский Мариинский костел. При Российской империи в храме разместили арестную роту, а позже взорвали остатки здания.

До наших дней сохранилось здание бывшего Троицкого костела августинцев — оно находится на территории Брестской крепости. Российские власти перестроили его под православную церковь Святого Николая. В межвоенные годы поляки восстановили исторический облик храма. В начале 1990-х его отдали православным и вернули ему вид, который храм имел во времена Российской империи.

За снос костела — денежная премия, благодарность и баян

Гродно — неофициальная, вторая после Вильни столица Великого княжества Литовского. Каждый третий Сойм Речи Посполитой в последнее столетие ее существования проходил именно здесь. Этот город сохранил больше других в нашей стране памятников архитектуры, но мог быть еще более красивым.

В середине XVII века Гродно захватили и разорили русские, в начале XVIII века — русские и шведы. Город сильно пострадал и во время многочисленных пожаров.

Большая часть памятников гродненской архитектуры сохранилась даже после Второй мировой войны, но советские власти уничтожили несколько значимых: Фару Витовта, Ратушу, некоторые монастыри, кварталы старой застройки.

Гродно в 1600 году. Иллюстрация: Томаш Маковский

Мариинский костел (Фара Витовта) много раз перестраивался — он был готическим, барочным, а в Российской империи стал даже православной церковью с колоколами-луковицами. Храм пережил Вторую мировую войну, но его взорвали советские власти в ноябре 1961 года. Ленинградские подрывники получили денежную премию, благодарность от городских властей и даже баян.

Еще один комплекс, утраченный в мирное время — Мариинский костел и монастырь бернардинок, — находился на месте нынешнего областного драматического театра. Российские власти передали комплекс православным. При СССР здесь находилось Строительно-монтажное управление, склад Горпищеторга, общежитие тонкосуконного комбината.

Костел Девы Марии Розарии уничтожили в 1875 году «во избежание соблазна в местном населении, за исключением одного крыла, примыкающего к гимназиальному зданию». Бывший монастырь частично сохранился и находится в начале пешеходной Советской улицы.

Также период Российской империи не пережил кармелитский Крестовоздвиженский костел — храм уничтожили в 1903 году для строительства казарм. Сейчас на его месте находится здание Приорбанка с имитацией костельного фасада.

Мариинский костел и монастырь бригиток на улице Карла Маркса сохранились, но в мае 1966 года была уничтожена колокольня, которая относилась к этому комплексу. Историк Борис Клейн, писатели Василий Быков и Алексей Карпюк ходили в обком партии, но к их просьбе остановить работы не прислушались.

Фара Витовта и ратуша (на переднем плане) в середине 19 века. Иллюстрация: supron-licvin.livejournal.com

По приказу советских властей также была уничтожена городская Ратуша — она находилась по центру главной площади, между Фарой Витовта и сохранившимся костелом Святого Франциска Ксаверия.

«Взрыва в привычном понимании вообще не было. Только гул и трескотня сыплющихся сверху кирпичей»

Витебск вошел в состав Великого княжества Литовского в 1320 году. Уже при великом князе Ольгерде в городе началось возведение Верхнего и Нижнего замков. Город был одним из форпостов ВКЛ на востоке, поэтому неоднократно подвергался нападениям. Так, за XVI век московские войска 11 раз осаждали Витебск. После пожаров (которые в том числе начинались во время штурма) замки восстанавливали из дерева: на каменную облицовку не хватало средств.

Деревянным был и третий по счету замок, который построили вокруг Ратуши. В 1708 году его по приказу Петра Первого сожгли российские войска, которые воевали со шведами. Тогда сгорело 12 церквей, 4 костела, Ратуша, много жилых кварталов. После пожара 1752 года замки уже не восстанавливали.

Витебские замки в 14 веке. Иллюстрация: Игорь Дуров

Судьба большинства витебских храмов была печальна. Многие католические и униатские храмы при Российской империи были уничтожены или перестроены в православные. Большинство уцелевших взорвали по приказу советских властей.

Иезуитский костел Святого Иосифа перестроили под православную церковь, а в 1956 году взорвали. Такая же участь постигла и Мариинский костел и монастырь тринитариев. В 1992 году закончились работы по восстановлению храма, но его отдали православным, а не католикам.

В фарном Троицком костеле российские власти разместили архив. Здание пострадало во Вторую мировую войну, а окончательно его разрушили в 1950-х годах. Костел Святого Михаила Архангела и монастырь передали местному гарнизонному батальону. В середине XIX века комплекс уничтожили по приказу властей.

Костел Божией Матери Шкаплерной при Российской империи передали лютеранам, а монастырь пиаров при нем уничтожили. Храм пострадал во Вторую мировую войну, окончательно его снесли в 1950-х годах. Сейчас на этом месте находится трехэтажный дом по Комсомольской улице.

Костел Святого Антония Падуанского и монастырь бернардинцев пережили времена империи, но их взорвали в 1961 году. До этого там успел поработать антирелигиозный музей. Действующие власти Витебска решили восстановить храм.

В 1961 году уничтожили еще один витебский храм — Благовещенскую церковь. В 1999 году ее отстроили в том виде, который она могла иметь в XII веке.

Несколько каменных униатских церквей были построены уже при Российской империи на месте более старых деревянных. Рождественскую, Спасо-Преображенскую, Воскресенскую, Богоявленскую церкви, церкви Святого Духа, Святого Иоанна, Святых Петра и Павла российские власти отобрали у униатов и передали православным, а советские — уничтожили в 1950-х годах.

Также у униатов отобрали церковь Святых Бориса и Глеба. Позже там оборудовали пороховой склад. В конце XIX века здание разобрали для стройматериалов.

Уже в XX веке были восстановлены два бывших униатских храма, взорванных в 1936 году. Речь о Воскресенской и Успенской церквях, которые, впрочем, передали православным.

В 1920-е годы советские власти уничтожили колокольню и три деревянные церкви православного Троицкого монастыря, а каменную Покровскую церковь переделали под детсад фабрики «Двина». Во время немецкой оккупации во Вторую мировую войну в ней возобновили службы, которые не прекращались и позднее. В советские годы это была единственная действующая церковь в Витебске.

Витебск в 1875 году. Воскресенскую церковь (слева) и костел Святого Антония (справа) взорвали советские власти. Иллюстрация: Наполеон Орда

«Нарабіла гэтая саранча новазбудаванаму і заселенаму месту бед нязносных і крыві праліла нямала»

Пожалуй, Могилев — единственный белорусский город, который в 1661 году получил равные права с Вильней. Это стало благодарностью за героизм, проявленный во время восстания против московских войск, занявших город.

Еще ранее, в 1526 году, закончилось строительство нового каменного замка с семью 4- и 5-ярусными башнями. Его жгли русские (1580) и казаки Северина Наливайко (1595).

«У рок 1595. Прыйшла ізноў на Магілёў навала ад Налівайкі. Невядома таксама, з якіх прычынаў гэта сталася, ні з гультайства, ні з маскоўскага нацкоўвання, бо ў гэты час міру з Масквою не было. Таму старэйшыя людзі часта ўспаміналі Налівайку, Мазепу і Лабаду. Відаць, нездарма не выходзіла гэта з людской памяці, бо нарабіла гэтая саранча новазбудаванаму і заселенаму месту бед нязносных і крыві праліла нямала. Але пан Бог месцічаў-пакутнікаў бласлаўляў і бласлаўляе. Гэты Налівайка Магілёў зрабаваў і цэрквы папаліў», - говорится в Могилевской хронике.

В XVII веке город усилили двумя новыми линиями обороны: в первую линию входил замок с длиной стен около 615 метров, во вторую — укрепления с четырьмя воротами протяженностью около 1472 метров, в третью — Полевой вал, который к концу столетия имел 13 ворот.

В середине XVII века Могилев дважды страдал от крупных пожаров. В том числе в 1708 году город сожгли по приказу Петра Первого.

Могилев в 19 веке. Иллюстрация: Василий Комаров

При Российской империи в городе построили красивую церковь Святого Иосифа Обручника. Храм заложили Екатерина Вторая и австрийский император Иосиф Второй. Здание было снесено по приказу советских властей незадолго до начала Второй мировой войны.

В мирные советские годы уничтожили Ратушу (ее восстановили в 2008 году), Богоявленский монастырь, Петропавловскую, Успенскую, Свято-Покровскую церкви.

В 1950 году снесли и костел Святого Франциска Ксаверия и Ангелов-Хранителей. До этого российские власти перестроили его под православную церковь, а в бывшем иезуитском коллегиуме организовали военно-офицерскую школу. Сейчас на этом месте находится музей этнографии. Внутренняя стена со стороны двора — аутентичная, она принадлежала зданию коллегиума.

Иезуитский костел Святого Франциска Ксаверия и Ангелов-Хранителей. Могилев, начало 20 века

При Российской империи в здании бернардинского костела Святого Антония Падуанского был создан архив, а позже — церковно-археологический музей. В здании монастыря разместили православную семинарию. Комплекс получил повреждения во Вторую мировую войну, окончательно его разрушили в 1950-х годах.

В это же время частично уничтожили костел Святого Казимира. Сейчас там находится склад. Сохранилось несколько построек и от монастыря при Спасо-Преображенской церкви. Комплекс пострадал в последнюю войну, его почти полностью разрушили после ее окончания.

Пограничный город, подаренный «для увеселения»

В отличие от другие областных центров Беларуси Гомель вплоть до конца XVIII века был небольшим приграничным городком, что, впрочем, не уберегло его от войн и разрушений.

В Ливонскую войну город несколько раз брали войска Ивана Грозного. В 1648 году его заняли казаки Гловацкого, в 1649-м — Небабы, в 1654-м — Золотаренко.

В 1737 году из-за неосторожности местной жительницы вспыхнул сильный пожар — он уничтожил большую часть города, включая все церкви. В этом же году здесь построили новый дубовый замок.

В 1772 году Гомель вошел в состав Российской империи. На тот момент в городе жило около 5 тысяч человек. Екатерина Вторая подарила Гомель «для увеселения» Петру Румянцеву. Он приказал разобрать башни и стены деревянного замка, срыть валы и на его месте начал строить каменный дворец.

Гомель во время Речи Посполитой

При Российской империи некогда маленький приграничный городок стал крупным железнодорожным узлом. В 1882 году в Гомеле жило 17 тысяч человек, в 1923 году — уже 75 тысяч.

На главной площади города с 1822 года находился Мариинский костел. В 1938-м его уничтожили по приказу советских властей. Рядом с костелом находился комплекс гостиного двора с башней и торговые ряды, а также синагога. У иудейской общины ее отобрали в 1920-х. Большую часть застройки площади снесли во время Второй мировой войны или сразу после нее — для строительства жилых домов и крупного комплекса Главпочтамта (сейчас — административное здание «Белтелекома»).

Разрушения продолжались и в 1960-х годах. Тогда уничтожили Троицкую церковь (построена в 1833-м) и Преображенскую церковь (построена в 1901-м).

Главная площадь Гомеля. Уничтоженные синагога (слева), костел (по центру) и гостиный двор (справа)

Год назад, в 2016-м, гомельские студенты-архитекторы Дмитрий Башмак и Роман Рощенко предложили свой вариант реконструкции площади Ленина с воссозданием Мариинского костела. Возможно, эта инициатива станет первым шагом к восстановлению храмов, замков и ратуш. По крайней мере, нам очень хочется в это верить.