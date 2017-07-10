Данкверт продолжает продуктовую войну с белорусскими предприятиями 3 10.07.2017, 22:33

Еще три белорусских предприятия попали под ограничения РФ.

Россельхознадзор с 11 июля вводит временные ограничения на поставки в Россию молочной и мясной продукции трех белорусских предприятий и вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении ряда производителей, включая "Савушкин продукт" и "Рогачевский МКК" - из-за обнаружения в их продукции остатков антибиотиков, передает interfax.by.

Как сообщил Россельхознадзор, временные ограничения на поставки вводятся из-за очередных случаев выявления антибиотиков и потенциально опасных для здоровья человека микроорганизмов в продукции животного происхождения. Запрет касается продукции филиала "Скидельская птицефабрика" ОАО "Агрокомбинат Скидельский" (из-за повторного выявления в мясе птицы остатков тилмикозина, энрофлоксацина и ципрофлоксацина), ОАО "Александрийское" (повторное выявление в мясе птицы остатков энрофлоксацина) и ОАО "Молочный мир" (повторное выявление в сухой молочной сыворотке остатков линкомицина).

Российская ветслужба также поставила на усиленный лабораторный контроль поставки продукции 11 белорусских поставщиков и предупредила, что в случае повторных выявлений в продукции опасных веществ и микроорганизмов будет вынуждена ввести запрет на поставки.

Режим усиленного лабораторного контроля распространяется на ОАО "Агрокомбинат "Заря", ОАО "Барановичское РАЙПО", РУП "Белоруснефть-Особино", ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод", ОАО "Молодечненский молочный комбинат" Вилейский филиал, ОАО "Молочные горки", ОАО "Рогачевский МКК", ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Солигорская птицефабрика" и ОАО "Смолевичи Бройлер"

Кроме того, Россельхознадзор сообщил о случаях фальсификации продукции ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод" и ОАО "Дятловский сыродельный завод".

Россельхознадзор обратился к белорусским коллегам с просьбой принять меры по недопущению поставок в Россию товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ и попросил расследовать причины каждого нарушения.

Вместе с тем, учитывая результаты анализа представленных белорусской стороной материалов по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения инспекции в мае, Россельхознадзор с 11 июля отменяет временные ограничения на ввоз в РФ продукции предприятия СЗАО "Серволюкс" филиала "Серволюкс Агро".