России нигде нет. Вообще 2 Матвей Ганапольский, «Обозреватель»

10.07.2017, 22:59

МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ

Логика Путина «настамнет» - вполне понятна.

Что хорошего во встрече Путина и Трампа? Хорошо то, что два лидера самых больших и мощных держав мира встретились и познакомились. Что еще хорошего? Они теперь знают друг друга, и если на то будет их обоюдная добрая воля, то могут решать какие-то глобальные проблемы. Что негативного? То, что я сказал выше, если на то будет их добрая воля.

Встреча Путина и Трампа и их 40-минутное разбирательство, вмешивался ли Путин с помощью кибератак в избирательную компанию США, показала, что оба лидера стоят на разных позициях. Трамп, во что бы то ни стало, хотел в какой угодно форме получить подтверждение своих подозрений. Это странно и наивно, но он видимо хотел, чтобы Путин сказал: "Да, мы вмешивались". Но Путин не только сказал, что "настамнебыло", его позиция в том, что его страны вообще нигде нет ни в каких конфликтах. Но самое главное – его страны нет в конфликте на Донбассе.

Что в сухом остатке? Признания американской стороны, что проблемы остаются и фактически не сдвинуты с мертвой точки. Я бы сказал, что позитив их встречи собственно в их встрече. Нету даже намека на сдвиг позиций как Путина, так и Трампа. А из этого следуют те месседжи, которые давала американская сторона, приехав в Киев. Все остается по старому и только когда, если говорить об Украине, Россия начнет какие-то движения по ослаблению своей агрессии на Донбассе, можно говорить, что какое-то движения вообще началось.

Но опять же, судя по категоричной позиции Путина, которая формулируется нехитрой мыслью "мы тут не при чем", ничего сдвигаться с места не будет. Соответственно останутся санкции и поддержка Западом и США Украины.

Логика Путина здесь вполне понятна. Он не может признавать участие своей страны в донбасской авантюре на фоне тяжелейшего испытания для РФ - Гаагского трибунала по сбитому рейсу МН-17 над Донбассом. Там ставки очень велики, дело идет к жесточайшим санкциям против России. Поэтому она никогда не выдаст подозреваемых, что будет требовать западная сторона, голландская. Следовательно, возможные санкции вплоть до эмбарго на углеводороды, которые поставят Россию в совершенно непредсказуемую ситуацию. Поэтому логика Путина "настамнет" - вполне понятна. Однако это никоим образом не сдвигает в позитивную сторону российско-американские отношения.

Хотя для Украины такая ситуация гораздо лучше предполагаемого мира и ласковых объятий между Трампом и Путиным.

Матвей Ганапольский, «Обозреватель»